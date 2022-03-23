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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/taliban-actigi-kiz-liselerini-saatler-sonra-tekrar-kapatti-1054973706.html
Taliban, açtığı kız liselerini saatler sonra tekrar kapattı
Taliban, açtığı kız liselerini saatler sonra tekrar kapattı
Afganistan'daki Taliban yönetimi, yaklaşık 7 ay sonra ilk kez yeniden açılan kız liselerinin, saatler sonra yeniden kapatılacağını duyurdu. Taliban'ın bu... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:45+0300
2022-03-23T11:56+0300
taliban kontrolünde afganistan
kız
kız çocuğu
lise
eğitim
afganistan
taliban
islam
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Afganistan'da bugün yayımlanan 'Eğitim Bakanlığı' bildirisinde, İslam hukuku ve Afgan kültürüne uygun bir plan hazırlanana kadar kız okullarının kapatılacağı duyuruldu.Bildiride, "Tüm kız liselerini ve altıncı sınıfın üzerinde kız öğrenci bulunan okulları, bir sonraki emre kadar kapalı oldukları konusunda bilgilendiriyoruz" denildi.Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, AFP'ye verdiği demeçte, kız çocuklarının evlerine gönderildiği bilgisini doğruladı.Kararın nedeni açıklanmazken, 'Eğitim Bakanlığı' Sözcüsü Aziz Ahmed Rayan, "Bu konuda yorum yapmamıza izin verilmiyor" dedi.Öte yandan 'bakanlık', yönetimin öğretmen sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Sözcü, "Binlerce öğretmene ihtiyacımız var ve bu sorunu çözmek için geçici olarak yeni öğretmenleri işe almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220320/taliban-afganistan-bayragini-resmen-yasakladi-1054898376.html
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kız, kız çocuğu, lise, eğitim, afganistan, taliban, islam

Taliban, açtığı kız liselerini saatler sonra tekrar kapattı

11:45 23.03.2022 (güncellendi: 11:56 23.03.2022)
© AFP 2022Taliban - Afgan kız çocukları
Taliban - Afgan kız çocukları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022
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Afganistan'daki Taliban yönetimi, yaklaşık 7 ay sonra ilk kez yeniden açılan kız liselerinin, saatler sonra yeniden kapatılacağını duyurdu. Taliban'ın bu adımı, altıncı sınıfın üzerindeki kız öğrencilerin okula gidemeyecekleri anlamına geliyor.
Afganistan'da bugün yayımlanan 'Eğitim Bakanlığı' bildirisinde, İslam hukuku ve Afgan kültürüne uygun bir plan hazırlanana kadar kız okullarının kapatılacağı duyuruldu.
Bildiride, "Tüm kız liselerini ve altıncı sınıfın üzerinde kız öğrenci bulunan okulları, bir sonraki emre kadar kapalı oldukları konusunda bilgilendiriyoruz" denildi.
Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, AFP'ye verdiği demeçte, kız çocuklarının evlerine gönderildiği bilgisini doğruladı.
Kararın nedeni açıklanmazken, 'Eğitim Bakanlığı' Sözcüsü Aziz Ahmed Rayan, "Bu konuda yorum yapmamıza izin verilmiyor" dedi.
Öte yandan 'bakanlık', yönetimin öğretmen sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Sözcü, "Binlerce öğretmene ihtiyacımız var ve bu sorunu çözmek için geçici olarak yeni öğretmenleri işe almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Taliban öncesi Afganistan'ın bayrağıyla Kabil'deki Pakistan karşıtı protestoya katılan kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
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