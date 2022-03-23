https://tr.sputniknews.com/20220323/tarim-ve-orman-bakanligi-et-ve-sut-kurumunun-fiyat-duzenlemesi-piyasayi-etkilemez-1054978639.html
Tarım ve Orman Bakanlığı: Et ve Süt Kurumu'nun fiyat düzenlemesi piyasayı etkilemez
Tarım ve Orman Bakanlığı: Et ve Süt Kurumu'nun fiyat düzenlemesi piyasayı etkilemez
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T13:20+0300
2022-03-23T13:20+0300
2022-03-23T13:20+0300
türkiye
et ve süt kurumu
et ve süt kurumu (esk)
et
zam
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun yeni fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.Bakanlık, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin ton olduğunu duyurdu.Açıklamada, ESK’nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesinin kırmızı et piyasasını etkilemediği ifade edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:"Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL’den, kuşbaşını 92 TL’den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir"
https://tr.sputniknews.com/20220323/et-zammi-aciklamasi-cok-uzun-kuyruklar-olusuyordu-bu-nedenle-biz-fiyati-artirdik-1054965999.html
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et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), et, zam, tarım ve orman bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı: Et ve Süt Kurumu'nun fiyat düzenlemesi piyasayı etkilemez
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir" açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun yeni fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin ton olduğunu duyurdu.
Açıklamada, ESK’nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesinin kırmızı et piyasasını etkilemediği ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:
"Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL’den, kuşbaşını 92 TL’den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.
Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir"