https://tr.sputniknews.com/20220323/tayvanda-66-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054967208.html
Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'da, 6.6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T04:38+0300
2022-03-23T04:38+0300
2022-03-23T04:38+0300
dünya
tayvan
deprem
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Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 01.41'de, merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 62,6 kilometre güneyi olan deprem yerin 30,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.Depremde can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tayvan, deprem
Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Tayvan'da, 6.6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 01.41'de, merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 62,6 kilometre güneyi olan deprem yerin 30,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.