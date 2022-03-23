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https://tr.sputniknews.com/20220323/tayvanda-66-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054967208.html
Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'da, 6.6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T04:38+0300
2022-03-23T04:38+0300
dünya
tayvan
deprem
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Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 01.41'de, merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 62,6 kilometre güneyi olan deprem yerin 30,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.Depremde can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.
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tayvan, deprem

Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

04:38 23.03.2022
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Tayvan'da, 6.6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 01.41'de, merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 62,6 kilometre güneyi olan deprem yerin 30,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.
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