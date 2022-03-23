https://tr.sputniknews.com/20220323/teniste-tek-kadinlarin-1-numarasi-barty-tenisi-biraktigini-acikladi-1054975983.html

Teniste tek kadınların 1 numarası Barty tenisi bıraktığını açıkladı

Teniste tek kadınların 1 numarası Barty tenisi bıraktığını açıkladı

Teniste tek kadınların 1 numaralı raketi Avustralyalı Barty tenisi bıraktığını bildirdi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T12:13+0300

2022-03-23T12:13+0300

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ashleigh barty

spor

tenis

görev bırakma

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Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak sezona kupayla başlayan 25 yaşındaki Avustralyalı Ashleigh Barty, tenisi bıraktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Paylaşımında, "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu." ifadesini kullanan Barty, "Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım" dedi.Avustralya’da şok etkisi yapan kararın ardından 1 numaralı raket Barty’nin, yarın basın toplantısı yaparak tenisi bırakmasının nedenlerini açıklaması bekleniyor.29 Ocak 2022'de oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220129/avustralya-acikta-sampiyon-ashleigh-barty-oldu-1053262798.html

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ashleigh barty, tenis, görev bırakma