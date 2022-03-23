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Teniste tek kadınların 1 numarası Barty tenisi bıraktığını açıkladı
Teniste tek kadınların 1 numarası Barty tenisi bıraktığını açıkladı
Teniste tek kadınların 1 numaralı raketi Avustralyalı Barty tenisi bıraktığını bildirdi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T12:13+0300
2022-03-23T12:21+0300
ashleigh barty
spor
tenis
görev bırakma
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Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak sezona kupayla başlayan 25 yaşındaki Avustralyalı Ashleigh Barty, tenisi bıraktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Paylaşımında, "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu." ifadesini kullanan Barty, "Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım" dedi.Avustralya’da şok etkisi yapan kararın ardından 1 numaralı raket Barty’nin, yarın basın toplantısı yaparak tenisi bırakmasının nedenlerini açıklaması bekleniyor.29 Ocak 2022'de oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220129/avustralya-acikta-sampiyon-ashleigh-barty-oldu-1053262798.html
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ashleigh barty, tenis, görev bırakma

Teniste tek kadınların 1 numarası Barty tenisi bıraktığını açıkladı

12:13 23.03.2022 (güncellendi: 12:21 23.03.2022)
© AAAshleigh Barty
Ashleigh Barty - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Teniste tek kadınların 1 numaralı raketi Avustralyalı Barty tenisi bıraktığını bildirdi.
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak sezona kupayla başlayan 25 yaşındaki Avustralyalı Ashleigh Barty, tenisi bıraktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Paylaşımında, "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu." ifadesini kullanan Barty, "Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım" dedi.
Avustralya’da şok etkisi yapan kararın ardından 1 numaralı raket Barty’nin, yarın basın toplantısı yaparak tenisi bırakmasının nedenlerini açıklaması bekleniyor.
29 Ocak 2022'de oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.
Ashleigh Barty - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
SPOR
Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty oldu
29 Ocak, 13:23
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