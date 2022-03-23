https://tr.sputniknews.com/20220323/tffden-uefaya-2028-avrupa-sampiyonasi-basvurusu-1054987097.html

TFF'den UEFA'ya 2028 Avrupa Şampiyonası başvurusu

TFF'den UEFA'ya 2028 Avrupa Şampiyonası başvurusu

TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T17:31+0300

2022-03-23T17:31+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

başvuru

avrupa futbol şampiyonası

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye’de düzenlenmesi için UEFA’ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ile ilgili başvuru yapıldığını bildirdi. UEFA'nın önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını vereceği belirtildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), başvuru, avrupa futbol şampiyonası