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TFF'den UEFA'ya 2028 Avrupa Şampiyonası başvurusu
TFF'den UEFA'ya 2028 Avrupa Şampiyonası başvurusu
TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T17:31+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
başvuru
avrupa futbol şampiyonası
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye’de düzenlenmesi için UEFA’ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ile ilgili başvuru yapıldığını bildirdi. UEFA'nın önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını vereceği belirtildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), başvuru, avrupa futbol şampiyonası

TFF'den UEFA'ya 2028 Avrupa Şampiyonası başvurusu

17:31 23.03.2022 (güncellendi: 17:43 23.03.2022)
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Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye’de düzenlenmesi için UEFA’ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.
TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ile ilgili başvuru yapıldığını bildirdi. UEFA'nın önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını vereceği belirtildi.
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