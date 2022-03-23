https://tr.sputniknews.com/20220323/tmsfden-un-fabrikasi-satisi-1054971055.html
TMSF'den un fabrikası satışı
TMSF'den un fabrikası satışı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Konya'da bulunan “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ihale yoluyla satışa... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T10:15+0300
2022-03-23T10:15+0300
2022-03-23T10:15+0300
ekonomi
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
ekonomi
fabrika
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 27 milyon 200 bin lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan işletmenin ihalesine 11 Nisan'a kadar teklif verilebilecek. İhale 12 Nisan'da yapılacak.İhale konusu işletme, Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret AŞ'ye ait Konya Selçuklu'da 6 bin 156 metrekare alanlı 2 kargir depo, kantar binası ve diğer taşınmazlarla makine-ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), ekonomi, fabrika, resmi gazete
TMSF'den un fabrikası satışı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Konya'da bulunan “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ihale yoluyla satışa çıkardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 27 milyon 200 bin lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan işletmenin ihalesine 11 Nisan'a kadar teklif verilebilecek. İhale 12 Nisan'da yapılacak.
İhale konusu işletme, Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret AŞ'ye ait Konya Selçuklu'da 6 bin 156 metrekare alanlı 2 kargir depo, kantar binası ve diğer taşınmazlarla makine-ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.