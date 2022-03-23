https://tr.sputniknews.com/20220323/tmsfden-un-fabrikasi-satisi-1054971055.html

TMSF'den un fabrikası satışı

TMSF'den un fabrikası satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Konya'da bulunan “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ihale yoluyla satışa... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T10:15+0300

2022-03-23T10:15+0300

2022-03-23T10:15+0300

ekonomi

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

ekonomi

fabrika

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 27 milyon 200 bin lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan işletmenin ihalesine 11 Nisan'a kadar teklif verilebilecek. İhale 12 Nisan'da yapılacak.İhale konusu işletme, Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret AŞ'ye ait Konya Selçuklu'da 6 bin 156 metrekare alanlı 2 kargir depo, kantar binası ve diğer taşınmazlarla makine-ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html

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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), ekonomi, fabrika, resmi gazete