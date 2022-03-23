https://tr.sputniknews.com/20220323/turkiyede-17-bin-161-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-84-kisi-hayatini-kaybetti-1054993014.html

Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 161 vaka tespit edildi, 84 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T20:36+0300

2022-03-23T20:36+0300

2022-03-23T20:36+0300

koronavirüs

korona

koronavirüs

sağlık bakanlığı

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Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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korona, koronavirüs, sağlık bakanlığı