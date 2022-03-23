https://tr.sputniknews.com/20220323/turkiyenin-ilk-iklim-davasi-manisada-kuruyan-golun-balikcilarindan-odemelerin-iptali-icin-dava-1054981466.html

'Türkiye'nin ilk iklim davası': Manisa'da kuruyan gölün balıkçılarından ödemelerin iptali için dava

'Türkiye'nin ilk iklim davası': Manisa'da kuruyan gölün balıkçılarından ödemelerin iptali için dava

Manisa'da yüzde 98.18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar karşılığı gönderilen 322 bin 800 TL'lik ödeme emrinin iptali... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T14:32+0300

2022-03-23T14:32+0300

2022-03-23T14:37+0300

iklim

dava

türkiye

manisa

göl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054981384_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_ef4b30a99f8be22c2eeb99c80c03a973.jpg

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçıların oluşturduğu S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'si kira olmak üzere vergi ve SGK prim borçları gibi toplamda 322 bin 800 TL'lik borç için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından, Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.Avukat Cem Altıparmak, "Kayıtlı 35 kayık ve toplam 163 üyeyle balıkçılık yapmaktayken, kuruma nedeniyle gölde balıkçılık tamamen bitmiştir. Sadece balıkçılıkla geçinen 5 aile göç etmek zorunda kalmıştır. Diğer balıkçı aileleri tarım işçisi olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor" dedi.'Manisa İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin ilk iklim davasını açtık'Cem Altıparmak, kooperatife geçen ocak itibarıyla, gölde balıkçılık yapma izni karşılığında 41 bin 817 TL'si kira, vergi, SGK primleri ve diğer borçlar dahil toplam 322 bin 800 TL'lik ödeme emri gönderildiğini belirtti:Avukat Altıparmak, Marmara Gölü'nün, 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilan edildiğini ve bu özelliği ile korunması gereken bir karbon yutak alanı olduğunu kaydetti.Avukat Özlem Altıparmak ise "Bu dava, iklim davası olarak bir ilk niteliğinde" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/define-kazisiyla-tahrip-edilmisti-buzul-cagindan-kalma-dipsiz-golun-yasi-ve-kokeni-belirlenemedi-1054563259.html

türkiye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iklim, dava, manisa, göl