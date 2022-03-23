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https://tr.sputniknews.com/20220323/turkiyenin-ilk-iklim-davasi-manisada-kuruyan-golun-balikcilarindan-odemelerin-iptali-icin-dava-1054981466.html
'Türkiye'nin ilk iklim davası': Manisa'da kuruyan gölün balıkçılarından ödemelerin iptali için dava
'Türkiye'nin ilk iklim davası': Manisa'da kuruyan gölün balıkçılarından ödemelerin iptali için dava
Manisa'da yüzde 98.18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar karşılığı gönderilen 322 bin 800 TL'lik ödeme emrinin iptali... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:32+0300
2022-03-23T14:37+0300
iklim
dava
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manisa
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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçıların oluşturduğu S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'si kira olmak üzere vergi ve SGK prim borçları gibi toplamda 322 bin 800 TL'lik borç için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından, Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.Avukat Cem Altıparmak, "Kayıtlı 35 kayık ve toplam 163 üyeyle balıkçılık yapmaktayken, kuruma nedeniyle gölde balıkçılık tamamen bitmiştir. Sadece balıkçılıkla geçinen 5 aile göç etmek zorunda kalmıştır. Diğer balıkçı aileleri tarım işçisi olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor" dedi.'Manisa İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin ilk iklim davasını açtık'Cem Altıparmak, kooperatife geçen ocak itibarıyla, gölde balıkçılık yapma izni karşılığında 41 bin 817 TL'si kira, vergi, SGK primleri ve diğer borçlar dahil toplam 322 bin 800 TL'lik ödeme emri gönderildiğini belirtti:Avukat Altıparmak, Marmara Gölü'nün, 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilan edildiğini ve bu özelliği ile korunması gereken bir karbon yutak alanı olduğunu kaydetti.Avukat Özlem Altıparmak ise "Bu dava, iklim davası olarak bir ilk niteliğinde" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/define-kazisiyla-tahrip-edilmisti-buzul-cagindan-kalma-dipsiz-golun-yasi-ve-kokeni-belirlenemedi-1054563259.html
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iklim, dava, manisa, göl

'Türkiye'nin ilk iklim davası': Manisa'da kuruyan gölün balıkçılarından ödemelerin iptali için dava

14:32 23.03.2022 (güncellendi: 14:37 23.03.2022)
© DHAManisa Marmara Gölü
Manisa Marmara Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
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Manisa'da yüzde 98.18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar karşılığı gönderilen 322 bin 800 TL'lik ödeme emrinin iptali için dava açıldı.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçıların oluşturduğu S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'si kira olmak üzere vergi ve SGK prim borçları gibi toplamda 322 bin 800 TL'lik borç için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından, Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.
Avukat Cem Altıparmak, "Kayıtlı 35 kayık ve toplam 163 üyeyle balıkçılık yapmaktayken, kuruma nedeniyle gölde balıkçılık tamamen bitmiştir. Sadece balıkçılıkla geçinen 5 aile göç etmek zorunda kalmıştır. Diğer balıkçı aileleri tarım işçisi olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor" dedi.
© DHAManisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü
© DHA

'Manisa İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin ilk iklim davasını açtık'

Cem Altıparmak, kooperatife geçen ocak itibarıyla, gölde balıkçılık yapma izni karşılığında 41 bin 817 TL'si kira, vergi, SGK primleri ve diğer borçlar dahil toplam 322 bin 800 TL'lik ödeme emri gönderildiğini belirtti:
"Olmayan gelirin bütün yükü balıkçılar üzerine yıkılıyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne karşı açtığımız bu dava, ödeme emrinin iptali kapsamında açılan bir iklim davasıdır. Marmara Gölü, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden ve Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklı taahhütlerine tamamen aykırı politikaları sonucunda kuruduğu ve bu kurumadan kamu idarelerinin sorumlu olduğunun tespiti için, Manisa İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin ilk iklim davasını açtık."
Avukat Altıparmak, Marmara Gölü'nün, 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilan edildiğini ve bu özelliği ile korunması gereken bir karbon yutak alanı olduğunu kaydetti.
Avukat Özlem Altıparmak ise "Bu dava, iklim davası olarak bir ilk niteliğinde" dedi.
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