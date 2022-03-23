https://tr.sputniknews.com/20220323/tuvturkten-arac-sahiplerine-uyari-randevu-icin-ucret-odemeyin-1054988191.html

TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı: 'Randevu için ücret ödemeyin'

TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı: 'Randevu için ücret ödemeyin'

TÜVTÜRK, yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan araç muayene randevu hizmeti için ücret talep edildiği... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T18:23+0300

2022-03-23T18:23+0300

2022-03-23T18:24+0300

türkiye

araç

araç muayene

haberler

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Son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan araç muayene randevu hizmeti için ücret talep edilmesi, bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK adına açılan korsan siteler ve çağrı merkezlerinden doğan tüketici mağduriyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.'Randevular ücretsiz'Araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu belirten Özcan, "TÜVTÜRK olarak hiçbir şekilde araç muayene randevusunu ücretle vermiyoruz. Araç muayene randevusu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler" ifadelerini kullandı.Randevunun farklı yollarla kolaylıkla alınabildiğine dikkati çeken Özcan, "Öncelikle bizim resmi internet sitemiz var, 'www.tuvturk.com.tr/'... Buradan vatandaşlar ücretsiz ve çok kolay bir şekilde randevu alabilirler. '0850 222 88 88' de bizim çağrı merkezimiz. Buradan da yine aynı şekilde çok kolay bir şekilde alabilirler. E-devlet'te de 'araçlarım' hizmeti sekmesi var. Bu bölümden de çok kolay bir şekilde hem araç muayenesine dair çeşitli araçların bilgilerini görebilirler hem de randevularını alabilirler. Bu hizmeti şu ana kadar 2 milyon kişi kullandı." diye konuştu.Sahte randevu sitelerinin önüne geçmek için alınan tedbirlere değinen Özcan, "Bütün bu konuyla ilgili yasal girişimlerde bulunuyoruz ve şunu ifade etmeliyim ki bu konuda hüküm giyip şu anda hapis yatmakta olan kişiler var. Onun dışında ilanlar veriyoruz, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. SMS'ler atıyoruz, randevuların ücretsiz olduğunu söylüyoruz. Internet sitemizde de bu yazıyor. Zaman zaman röportajlar veriyoruz ve tüm bu çalışmalarla vatandaşlarımızın bilgilendirmeye çalışıyoruz" dedi.Koray Özcan, randevu alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi verdi.İnternetten araç muayene randevusu araması yapıldığında en üstte reklam vermiş olan korsan sitelerin görüldüğünü bildiren Özcan, "Oradan bir şekilde ücret ödeyerek randevu alıyor vatandaşlarımız. Bir de bazı telefon numaraları var. O telefonları aradığınızda ilk başta anlamıyorsunuz ama daha sonra bir bakıyorsunuz acayip bir fatura gelmiş" ifadelerini kullandı.'Sizden para istiyorsa sahte bir sitedir'Özcan, "En kritik nokta şu, sizden para isteniyorsa sahte sitedir. Bu kadar basit. 25 site kapatıldı şu ana kadar. Biz fark ettikçe tekrardan dava açıyoruz. Tekrardan kapattırmaya uğraşıyoruz ama tekrar açılıyor. O nedenle vatandaşlarımızın konuda bilgi sahibi olması önemli" değerlendirmesinde bulundu.Kendilerinden alınan randevu bilgilerinin e-mail ve SMS ile randevu sahiplerine gönderildiğini ifade eden Özcan, randevu saatinden 15 dakika önce istasyona gelerek sıramatikten bilet alınabileceğini ve bu süreçlerin de uygulama mağazalarındaki TÜVTÜRK uygulamasından takip edilebileceğini bildirdi.Koray Özcan ayrıca nisan ayında muayene istasyonlarının çok sakin geçmesini beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Çünkü 2 sene önce salgından dolayı Bakanlığımız vatandaşlarımızın kolaylığı için 3 aylık süre uzatma imkanı tanımıştı. Nisan ve Mayıs ayındaki muayeneler Haziran, Temmuz hatta Ağustos ayına sarktı. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos ayının daha yoğun, Nisan ve Mayıs aylarının ise daha sakin olmasını bekliyoruz

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