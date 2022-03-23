https://tr.sputniknews.com/20220323/twitter-ukraynada-neo-nazilerin-insanlari-direklere-bagladigi-goruntuleri-paylasan-hesabi-kapatti-1054983114.html

Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı

Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı

Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Romanların direklere bağlayarak işkence edildiğine ilişkin görüntüleri servis eden hesabı... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T15:36+0300

2022-03-23T15:36+0300

2022-03-23T15:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

lviv

işkence

romanlar

neo-nazi

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Rusya'nın askeri harekatını takiben başta Lviv kenti olmak üzere Ukrayna'nın batısında, neo-Nazi sokak gruplarının şiddet eylemleri artış gösterdi.Batı medyasında yer bulmayan ancak çok sayıda sosyal medya hesabının paylaştığı fotoğraf ve videolarda, aşırı sağcıların azınlık gruplarına mensup vatandaşları direklere bağlayarak işkence ettiği görüldü.Sosyal medya platformu Twitter, söz konusu görüntüleri yayınlayan 'Youblacksoul' takma adlı hesabı askıya aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-hahamdan-putinin-ukraynayi-nazilerden-arindirma-hedefine-destek-1054970333.html

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ukrayna, lviv, işkence, romanlar, neo-nazi