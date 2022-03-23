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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/twitter-ukraynada-neo-nazilerin-insanlari-direklere-bagladigi-goruntuleri-paylasan-hesabi-kapatti-1054983114.html
Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı
Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı
Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Romanların direklere bağlayarak işkence edildiğine ilişkin görüntüleri servis eden hesabı... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T15:36+0300
2022-03-23T15:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lviv
işkence
romanlar
neo-nazi
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Rusya'nın askeri harekatını takiben başta Lviv kenti olmak üzere Ukrayna'nın batısında, neo-Nazi sokak gruplarının şiddet eylemleri artış gösterdi.Batı medyasında yer bulmayan ancak çok sayıda sosyal medya hesabının paylaştığı fotoğraf ve videolarda, aşırı sağcıların azınlık gruplarına mensup vatandaşları direklere bağlayarak işkence ettiği görüldü.Sosyal medya platformu Twitter, söz konusu görüntüleri yayınlayan 'Youblacksoul' takma adlı hesabı askıya aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-hahamdan-putinin-ukraynayi-nazilerden-arindirma-hedefine-destek-1054970333.html
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ukrayna, lviv, işkence, romanlar, neo-nazi

Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı

15:36 23.03.2022
© Fotoğraf : Twitter / DenisRogatyuk Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Romanların direklere bağlayarak işkence edildiğine ilişkin görüntüler
 Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Romanların direklere bağlayarak işkence edildiğine ilişkin görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Fotoğraf : Twitter / DenisRogatyuk
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Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Romanların direklere bağlayarak işkence edildiğine ilişkin görüntüleri servis eden hesabı askıya aldı.
Rusya'nın askeri harekatını takiben başta Lviv kenti olmak üzere Ukrayna'nın batısında, neo-Nazi sokak gruplarının şiddet eylemleri artış gösterdi.
Batı medyasında yer bulmayan ancak çok sayıda sosyal medya hesabının paylaştığı fotoğraf ve videolarda, aşırı sağcıların azınlık gruplarına mensup vatandaşları direklere bağlayarak işkence ettiği görüldü.
Sosyal medya platformu Twitter, söz konusu görüntüleri yayınlayan 'Youblacksoul' takma adlı hesabı askıya aldı.
Ukraynalılar, Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anmak için sokağa çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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