https://tr.sputniknews.com/20220323/twitter-ukraynada-neo-nazilerin-insanlari-direklere-bagladigi-goruntuleri-paylasan-hesabi-kapatti-1054983114.html
Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı
Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı
Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Romanların direklere bağlayarak işkence edildiğine ilişkin görüntüleri servis eden hesabı... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T15:36+0300
2022-03-23T15:36+0300
2022-03-23T15:36+0300
ukrayna krizi
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lviv
işkence
romanlar
neo-nazi
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Rusya'nın askeri harekatını takiben başta Lviv kenti olmak üzere Ukrayna'nın batısında, neo-Nazi sokak gruplarının şiddet eylemleri artış gösterdi.Batı medyasında yer bulmayan ancak çok sayıda sosyal medya hesabının paylaştığı fotoğraf ve videolarda, aşırı sağcıların azınlık gruplarına mensup vatandaşları direklere bağlayarak işkence ettiği görüldü.Sosyal medya platformu Twitter, söz konusu görüntüleri yayınlayan 'Youblacksoul' takma adlı hesabı askıya aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-hahamdan-putinin-ukraynayi-nazilerden-arindirma-hedefine-destek-1054970333.html
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ukrayna, lviv, işkence, romanlar, neo-nazi
Twitter, Ukrayna'da neo-Nazilerin insanları direklere bağladığı görüntüleri paylaşan hesabı kapattı
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Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Romanların direklere bağlayarak işkence edildiğine ilişkin görüntüleri servis eden hesabı askıya aldı.
Rusya'nın askeri harekatını takiben başta Lviv kenti olmak üzere Ukrayna
'nın batısında, neo-Nazi sokak gruplarının şiddet eylemleri artış gösterdi.
Batı medyasında yer bulmayan ancak çok sayıda sosyal medya hesabının paylaştığı fotoğraf ve videolarda, aşırı sağcıların azınlık gruplarına mensup vatandaşları direklere bağlayarak işkence ettiği görüldü.
Sosyal medya platformu Twitter, söz konusu görüntüleri yayınlayan 'Youblacksoul' takma adlı hesabı askıya aldı.