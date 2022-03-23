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UEFA, EURO 2028 ve 2032 finallerine yapılan başvuruları duyurdu
UEFA, EURO 2028 ve 2032 finallerine yapılan başvuruları duyurdu
UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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spor
uefa
avrupa futbol şampiyonası
final
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UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin belli olduğu ifade edildi.Buna göre, Türkiye ve Rusya, her iki şampiyonadan birine ev sahipliği için başvuruda bulundu.İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, 2028'deki şampiyonayı ortak olarak düzenleme teklifi yaparken, İtalya ise sadece 2032'deki turnuva için başvuruda bulundu.Bu iki turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler, 2023 yılının eylül ayında açıklanacak.
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uefa, avrupa futbol şampiyonası, final

UEFA, EURO 2028 ve 2032 finallerine yapılan başvuruları duyurdu

21:24 23.03.2022
© AAUEFA Avrupa Ligi, kura
UEFA Avrupa Ligi, kura - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin belli olduğu ifade edildi.
Buna göre, Türkiye ve Rusya, her iki şampiyonadan birine ev sahipliği için başvuruda bulundu.
İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, 2028'deki şampiyonayı ortak olarak düzenleme teklifi yaparken, İtalya ise sadece 2032'deki turnuva için başvuruda bulundu.
Bu iki turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler, 2023 yılının eylül ayında açıklanacak.
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