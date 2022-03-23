https://tr.sputniknews.com/20220323/ugur-dundar-fenerbahce-yuksek-divan-kurulu-baskanligi-icin-adayligini-acikladi-1054972720.html
Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:15+0300
2022-03-23T11:15+0300
2022-03-23T11:16+0300
spor
uğur dündar
fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için adaylar açıklanmaya başlandı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın ardından gazeteci Uğur Dündar'da aday olduğunu açıkladı.Dündar adaylığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı.
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uğur dündar, fenerbahçe
Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı
11:15 23.03.2022 (güncellendi: 11:16 23.03.2022) Abone ol
Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için adaylar açıklanmaya başlandı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın ardından gazeteci Uğur Dündar'da aday olduğunu açıkladı.
Dündar adaylığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı.