Türkiye
SON DAKİKA| Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220323/ugur-dundar-fenerbahce-yuksek-divan-kurulu-baskanligi-icin-adayligini-acikladi-1054972720.html
Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:15+0300
2022-03-23T11:16+0300
spor
uğur dündar
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103935/27/1039352752_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a5d3eae4a1b20e75eded3aad94d6d12b.jpg
Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için adaylar açıklanmaya başlandı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın ardından gazeteci Uğur Dündar'da aday olduğunu açıkladı.Dündar adaylığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103935/27/1039352752_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_7f5dad1f8506724bdaefe6a926cbd979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uğur dündar, fenerbahçe

Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

11:15 23.03.2022 (güncellendi: 11:16 23.03.2022)
© DHAUğur Dündar
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için adaylar açıklanmaya başlandı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın ardından gazeteci Uğur Dündar'da aday olduğunu açıkladı.
Dündar adaylığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала