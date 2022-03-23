https://tr.sputniknews.com/20220323/ulastirma-bakanligindan-aksenere-yanit-canakkale-koprusunun-maliyeti-1-milyar-750-milyon-eurodur-1054991680.html

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Akşener'e yanıt: Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon eurodur

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Akşener'e yanıt: Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon eurodur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İYİ Parti lideri Akşener’in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiaları üzerine, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti 1 milyar... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T20:00+0300

2022-03-23T20:00+0300

2022-03-23T20:09+0300

meral akşener

ekonomi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

1915 çanakkale köprüsü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin iddialarına yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin siyasete alet edilerek yoğun bir saldırıyla karşı karşıya olduğunun hayretle izlendiği belirtildi.Bir muhalefet partisinin veya liderinin yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünülebileceği, ancak bunu yaparken akla ve vicdana dayanmasının beklendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Halkımızın genelinin eşsiz iradesi ve vefa duygusuyla bu esere sahip çıktığını gururla görüyoruz. Öte yandan, milletimize kazandırdığımız bu dev eseri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin bu büyük çalışmamızı itibarsızlaştırmak için saldıranları da ibretle ve hayretle izliyoruz. Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız bir davranışın tekrarından öteye gitmiyor. ‘Muhalefet etme vazifesini ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek’. Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü sözü ancak o zaman bir anlam kazanır. Yoksa bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine düşman gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Bu kişilerin anlamaları pek mümkün olmasa da önce Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ile ilgili genel bilgileri, ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemizi bir kez daha açıklamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Son 20 yılda ulaştırma sektöründe (havalimanları, limanlar ve bin 250 kilometre otoyol altyapısı) 37.5 milyar dolarlık KÖİ modeli ile yapıldı. Bu projelerle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar (toplam 284 milyar dolar), istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere güçlü bir ekonomik etki sağlanmıştır.”‘Bu projeler sayesinde yıllık 1.865 milyar dolar zaman tasarrufu sağlanmaktadır’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalanlanarak, köprünün maliyetinin 1 milyar 750 milyon euro olduğu vurgulandı. Yüklenici firmalara rant sağlandığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şunlar belirtildi:“Elmalar ile armutlar ancak böyle karşılaştırılabilirdi. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti 1 milyar 750 milyon eurodur. Uzunluğu ise 4,6 kilometredir. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalandır. Projemiz, 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarı ile tamamlanmıştır. Görevli şirket tarafından ödenen ‘kamulaştırma bedeli’, ‘işletme ve ağır bakım maliyeti’ ile ‘finans maliyeti’ de dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon euro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon (12 yıl sonrası için) eurodur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, yüklenici firmalara rant sağlandığı yalandır. Öte yandan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yıllık toplam 415 milyon euro tasarruf edilecektir. Kırılımları şöyledir; zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer, karbon salınımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro. Projemizle ülke ekonomimize etkileri kısaca şöyle olacaktır; üretime etkisi 5.362 milyar euro, GSYH'ye etkisi 2.442 milyar euro, istihdama yıllık etkisi 118 bin 209 kişi. ‘Ecdada saygı, geleceğe armağan’ niteliğindeki bu eserimiz, ‘milli ekonomimizi’, ‘milli bağımsızlığımızı’ korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır.”

https://tr.sputniknews.com/20220323/aksener-adanada-bu-gercegi-gorduk-asil-mesele-dindar-olmak-degil-yandas-olmakmis-1054973339.html

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meral akşener, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 1915 çanakkale köprüsü