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https://tr.sputniknews.com/20220323/ysk-uyelerine-hakaretten-hakkinda-dava-acilan-imamoglunun-avukatlarindan-reddi-hakim-talebi-1054981764.html
YSK üyelerine hakaretten hakkında dava açılan İmamoğlu'nun avukatlarından reddi hakim talebi
YSK üyelerine hakaretten hakkında dava açılan İmamoğlu'nun avukatlarından reddi hakim talebi
31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:44+0300
2022-03-23T14:44+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
dava
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarının talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek Ağır Ceza Mahkemesi’nce itiraz yolu açık olmak üzere reddi hâkim talebinin reddine karar verdi.Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları kovuşturmanın genişletmesine ilişkin celse arasında dilekçe sundu. Mahkemede söz konusu konuşmanın yer aldığı CD görüntüleri izlendi. CD görüntülerinin izlenmesinin ardından söz verilen sanık avukatı, müvekkili Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun söylemine yönelik siyasi sert bir eleştiri içeren sözler söylediğini öne sürdü.İmamoğlu’nun YSK üyelerine herhangi bir atıfta bulunmadığını iddia etti. Sanık avukatı kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talepte bulundu. Mahkeme talebi reddetti. Sanık avukatı Kemal Polat, hâkimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü iddia ederek reddi hâkim talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, hâkimin tarafsızlığını şüpheye düşerek bir durumun mevcut olmayıp sadece taleplerinin reddedilmesinden dolayı başvurulduğu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirilerek Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere reddi hâkim talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, reddi hâkim talebin değerlendirilmesi için geçecek süre gözetilerek mütalaasına sunmak üzere dosyanın yeniden savcıya tebliğine karar verdi.Duruşma ertelendi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/imamoglu-suyu-siyasi-malzeme-yaparsak-istanbula-ihanet-etmis-oluruz-1054951234.html
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ekrem imamoğlu, chp, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK üyelerine hakaretten hakkında dava açılan İmamoğlu'nun avukatlarından reddi hakim talebi

14:44 23.03.2022
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
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31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarının talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek Ağır Ceza Mahkemesi’nce itiraz yolu açık olmak üzere reddi hâkim talebinin reddine karar verdi.
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları kovuşturmanın genişletmesine ilişkin celse arasında dilekçe sundu. Mahkemede söz konusu konuşmanın yer aldığı CD görüntüleri izlendi. CD görüntülerinin izlenmesinin ardından söz verilen sanık avukatı, müvekkili Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun söylemine yönelik siyasi sert bir eleştiri içeren sözler söylediğini öne sürdü.
İmamoğlu’nun YSK üyelerine herhangi bir atıfta bulunmadığını iddia etti. Sanık avukatı kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talepte bulundu. Mahkeme talebi reddetti. Sanık avukatı Kemal Polat, hâkimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü iddia ederek reddi hâkim talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, hâkimin tarafsızlığını şüpheye düşerek bir durumun mevcut olmayıp sadece taleplerinin reddedilmesinden dolayı başvurulduğu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirilerek Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere reddi hâkim talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, reddi hâkim talebin değerlendirilmesi için geçecek süre gözetilerek mütalaasına sunmak üzere dosyanın yeniden savcıya tebliğine karar verdi.
Duruşma ertelendi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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