Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220324/1055002309.html
WikiLeaks'in kurucusu Assange, nişanlısı ile hapishanede evlendi
WikiLeaks'in kurucusu Assange, nişanlısı ile hapishanede evlendi
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde, nişanlısı ve iki çocuğunun annesi Stella... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T09:33+0300
2022-03-24T09:34+0300
multimedya
wikileaks
julian assange
evlilik
düğün
londra
ingiltere
galeri
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055002177_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_96a141ea21b1facb9c0d4492dcc23ffd.jpg
londra
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055002177_53:0:907:640_1920x0_80_0_0_1da069351815f415a19c06a70f1e1ffe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, wikileaks, julian assange, evlilik, düğün, londra, ingiltere, galeri, fotoğraf

WikiLeaks'in kurucusu Assange, nişanlısı ile hapishanede evlendi

09:33 24.03.2022 (güncellendi: 09:34 24.03.2022)
Abone olGoogle news
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde, nişanlısı ve iki çocuğunun annesi Stella Moris'le evlendi.
© REUTERS

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, cezaevinde Stella Moris'le evlendi.

WikiLeaks&#x27;in kurucusu Julian Assange, cezaevinde Stella Moris&#x27;le evlendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© REUTERS

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, cezaevinde Stella Moris'le evlendi.

© REUTERS

Assange'ın, Londra'nın dışında tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüş esnasında yapılan nikah törenine, ikisi resmi şahit, ikisi gardiyan 4 kişinin katılmasına izin verildi.

Assange&#x27;ın, Londra&#x27;nın dışında tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüş esnasında yapılan nikah törenine, ikisi resmi şahit, ikisi gardiyan 4 kişinin katılmasına izin verildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS

Assange'ın, Londra'nın dışında tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüş esnasında yapılan nikah törenine, ikisi resmi şahit, ikisi gardiyan 4 kişinin katılmasına izin verildi.

© REUTERS

Gelinliğiyle hapishaneye gelen Moris, şartlar çok kısıtlayıcı olsa da heyecanlı olduğunu ve Assange'ın nikahı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Gelinliğiyle hapishaneye gelen Moris, şartlar çok kısıtlayıcı olsa da heyecanlı olduğunu ve Assange&#x27;ın nikahı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS

Gelinliğiyle hapishaneye gelen Moris, şartlar çok kısıtlayıcı olsa da heyecanlı olduğunu ve Assange'ın nikahı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

© REUTERS

Vivienne Westwood tarafından tasarlanan Moris'in gelinliğinin duvağında, "cesur, vahşi, amansız" yazılı mesajların işlendiği görüldü.

Vivienne Westwood tarafından tasarlanan Moris&#x27;in gelinliğinin duvağında, &quot;cesur, vahşi, amansız&quot; yazılı mesajların işlendiği görüldü. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS

Vivienne Westwood tarafından tasarlanan Moris'in gelinliğinin duvağında, "cesur, vahşi, amansız" yazılı mesajların işlendiği görüldü.

© REUTERS

Kutlama için hapishanenin dışında toplanan ve Assange'ın serbest bırakılmasını talep eden destekçileri de "Assange'a özgürlük", "Tebrikler Bay ve Bayan Assange", "Tanrı sizi korusun" yazılı pankartlar taşıdı.

Kutlama için hapishanenin dışında toplanan ve Assange&#x27;ın serbest bırakılmasını talep eden destekçileri de &quot;Assange&#x27;a özgürlük&quot;, &quot;Tebrikler Bay ve Bayan Assange&quot;, &quot;Tanrı sizi korusun&quot; yazılı pankartlar taşıdı. - Sputnik Türkiye
5/6
© REUTERS

Kutlama için hapishanenin dışında toplanan ve Assange'ın serbest bırakılmasını talep eden destekçileri de "Assange'a özgürlük", "Tebrikler Bay ve Bayan Assange", "Tanrı sizi korusun" yazılı pankartlar taşıdı.

© REUTERS

Assange ve Moris'in, Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındığı dönemde dünyaya gelen 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğa sahip olduğu biliniyor.

Assange ve Moris&#x27;in, Assange&#x27;ın Ekvador&#x27;un Londra Büyükelçiliği&#x27;ne sığındığı dönemde dünyaya gelen 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğa sahip olduğu biliniyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS

Assange ve Moris'in, Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındığı dönemde dünyaya gelen 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğa sahip olduğu biliniyor.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала