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WikiLeaks'in kurucusu Assange, nişanlısı ile hapishanede evlendi
WikiLeaks'in kurucusu Assange, nişanlısı ile hapishanede evlendi
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde, nişanlısı ve iki çocuğunun annesi Stella... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T09:33+0300
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WikiLeaks'in kurucusu Assange, nişanlısı ile hapishanede evlendi 09:33 24.03.2022 (güncellendi: 09:34 24.03.2022) Abone ol
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde, nişanlısı ve iki çocuğunun annesi Stella Moris'le evlendi.
© REUTERS
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, cezaevinde Stella Moris'le evlendi.
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, cezaevinde Stella Moris'le evlendi.
© REUTERS
Assange'ın, Londra'nın dışında tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüş esnasında yapılan nikah törenine, ikisi resmi şahit, ikisi gardiyan 4 kişinin katılmasına izin verildi.
Assange'ın, Londra'nın dışında tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüş esnasında yapılan nikah törenine, ikisi resmi şahit, ikisi gardiyan 4 kişinin katılmasına izin verildi.
© REUTERS
Gelinliğiyle hapishaneye gelen Moris, şartlar çok kısıtlayıcı olsa da heyecanlı olduğunu ve Assange'ın nikahı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
Gelinliğiyle hapishaneye gelen Moris, şartlar çok kısıtlayıcı olsa da heyecanlı olduğunu ve Assange'ın nikahı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
© REUTERS
Vivienne Westwood tarafından tasarlanan Moris'in gelinliğinin duvağında, "cesur, vahşi, amansız" yazılı mesajların işlendiği görüldü.
Vivienne Westwood tarafından tasarlanan Moris'in gelinliğinin duvağında, "cesur, vahşi, amansız" yazılı mesajların işlendiği görüldü.
© REUTERS
Kutlama için hapishanenin dışında toplanan ve Assange'ın serbest bırakılmasını talep eden destekçileri de
, "Assange'a özgürlük" , "Tebrikler Bay ve Bayan Assange" yazılı pankartlar taşıdı. "Tanrı sizi korusun"
Kutlama için hapishanenin dışında toplanan ve Assange'ın serbest bırakılmasını talep eden destekçileri de
, "Assange'a özgürlük" , "Tebrikler Bay ve Bayan Assange" yazılı pankartlar taşıdı. "Tanrı sizi korusun" © REUTERS
Assange ve Moris'in, Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındığı dönemde dünyaya gelen 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğa sahip olduğu biliniyor.
Assange ve Moris'in, Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındığı dönemde dünyaya gelen 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğa sahip olduğu biliniyor.