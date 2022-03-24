https://tr.sputniknews.com/20220324/16-milyar-tllik-banka-vurgununda-ikinci-perde-sorusturmaya-bir-kisi-daha-dahil-edildi-1055009860.html

16 milyar TL’lik banka vurgununda ikinci perde: Soruşturmaya bir kişi daha dahil edildi

16 milyar TL’lik banka vurgununda ikinci perde: Soruşturmaya bir kişi daha dahil edildi

Samsun’da Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, özel bir bankanın hesabından 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktarması olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T12:51+0300

2022-03-24T12:51+0300

2022-03-24T12:51+0300

türkiye

banka

banka dolandırıcılığı

transfer

soruşturma

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Samsun'da iki kardeşin bir bankanın milyarlarca lirasını kendi hesaplarına aktarmasına ilişkin soruşturma genişliyor. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bankanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusuyla, Gezek Kardeşler dışında Kocaeli İzmit’te yaşayan Mustafa Tarakçı'nın da benzer yöntemle hesabına para aktardığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Recep Gezek'in bankadaki yatırım hesabını 10 Şubat’ta açarken, tam 16 gün sonra 26 Şubat’ta da soruşturma konusu olan para transferlerini yaptığı belirtildi. 20 Ocak’ta yatırım hesabını açan Mustafa Tarakçı ise Recep Gezek’ten bir gün önce 25 Şubat ile 27 Şubat arasında bankadan kendi hesabına 20 bin lira aktardı. Savcılık, Recep Gezek ve Emre Gezek’e İzmit’te küpeşte ustası olarak çalışan Mustafa Tarakçı’yı tanıyıp tanımadıklarını da sordu. Gezek Kardeşler ise “Tanımıyoruz” cevabını verdi. Bu konudaki araştırma ise devam ediyor. Kardeşler ise para transferini 'tesadüfen' yaptıklarını söylüyor.'Bankanın 701 bin 374 lira zarara uğrama tehlikesi var'Bankanın iki kardeşten de şikayetçi olduğu suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı: “Şüpheliler bankamızın sistemlerine hukuka aykırı yollarla müdahale ederek kendi hesaplarında bulunmayan ve bankamıza ait 14 milyar 300 milyon lirayı peş peşe hukuka aykırı müdahaleler ile kendi hesaplarına aktarmışlardır. Görüleceği üzere şüpheliler organize şekilde hareket ederek bankanın yatırım sistemlerine hukuka aykırı müdahale etmiş ve kendilerine ait olmayan tutarları, sürekleri eski bakiyeye düşerek bankadaki kendi hesaplarına aktarmışlardır. Şüpheliler eylemlerine önce küçük meblağlarla denemeler yaparak başlamış, akabinde büyük meblağları yatırmak suretiyle sürdürmüşlerdir. Bankamızın sistemlerine yönelik bu hukuka aykırı ve suç teşkil eden müdahalelerin anlaşılması üzerine derhal gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler itibarıyla bankamızın bugün itibarıyla 701 bin 374 lira zarara uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Bu tutarların bir kısmı halen şüphelilerin hesaplarında ve aktardıkları başka hesaplardadır. Bu hesaplara konulacak bloke kararı paraların o hesaplardan çıkışını ve bankamızın zarara uğramasını engelleyecektir.”Kardeşlerin para gönderdiği kişilerSuç duyurusunda Recep ve Emre Gezek’in “Borcu olan bize gelsin!” çağrısına uyarak gelen akrabalarının ve onlara yapılan transferlerin listesi de yer aldı. Listeye göre bankanın paralarının dağıtıldığı isimler ve aldıkları miktarlar şöyle: M.S.: 9 bin 992 TL, K.D.: 214 bin 500 TL, H.K.: 5 bin TL, H.C.: 40 bin TL, M.U.: 20 bin TL, K.D.: 42 bin TL, E.G.: 20 bin TL, K.D.: 5 bin TL, E.B.: 10 bin TL, M.N.: 40 bin TL, İ.B.: 5 bin TL, H.K.: 5 bin TLGalerici parayı iade ettiSuç duyurusunda Recep ve Emre Gezek’in yakınlarına dağıttığı paraların geri alınmasını isteyen banka yönetiminin, Gezek Kardeşler’in BMW için 300 bin lira gönderdiği galerici ile de temasa geçtiği ifade edildi. Suç duyurusunda bu süreçle ilgili olarak “Galerici F.A. ile banka yetkilileri arasında yapılan görüşmede suça konu eylemler anlatılmış olup, sonrasında F.A. söz konusu 300 bin liranın Emre Gezek’in bankadaki hesabına iade edilmesi için talimat vermiş ve iade işlemi gerçekleşmiştir” ifadeleri yer aldı.Banka gizlilik ve kısıtlama istediSoruşturma, ‘bilişim yöntemlerini kullanarak hırsızlık’ yapmak suçlamasıyla yürütülüyor. Bu suçlama, mahkûmiyet halinde 10 yıla kadar hapsi öngörüyor. Ancak banka şüphelilerin ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek’, ‘bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak’ gibi suçlardan da cezalandırılmasını istiyor. Bankanın savcılıktan bir diğer talebi ise soruşturma için gizlilik ve kısıtlama kararı verilmesi. Öte yandan Recep ve Emre Gezek ifadelerinde yaptıkları transferle önce hesaplarına 800 milyon liranın geçtiğini, sonra da iki ayrı işlemde toplam 14 milyar daha aktardıklarını söylüyor. Ancak bankanın suç duyurusunda toplam 14 milyar 300 milyon liranın transfer edildiği belirtiliyor.

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banka, banka dolandırıcılığı, transfer, soruşturma