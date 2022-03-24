https://tr.sputniknews.com/20220324/3-doktora-taksirle-olume-neden-olma-sucundan-hapis-1055009452.html

3 doktora 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis

3 doktora 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis

Ordu'da 4 yıl önce rahatsızlanınca kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybeden Doğan Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine haklarında... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T12:42+0300

2022-03-24T12:42+0300

2022-03-24T12:42+0300

türkiye

doktor

hapis

ordu

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Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce, M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.Ordu'nun Ünye ilçesinde 2017 yılının eylül ayında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan yerel bir gazetenin sahibi Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen 57 yaşındaki Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli 3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açtı.Yaklaşık 4 yıldır Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 14’üncü celsesinde doktorlar hakkında karar verildi. Yapılan yargılamada M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.Görevlerini sürdüren doktorların, sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.'Adalet yerini buldu'Verilen kararın ardından açıklama yapan Doğan Gündoğdu’nun oğlu Ulvi Gündoğdu, adaletin tecelli etmesinin bir nebze de olsun tesellileri olacağını söyledi.Kararın emsal niteliğinde olacağına inandığını belirten Gündoğdu, “Hukuk mücadelesini başlattığım günden bu yana, bir gün olsun bile mücadelemden vazgeçmedim ve sonunda karar çıktı. Verilen hiçbir ceza merhum babamı geri getirmeyecek ama adaletin tecelli ettiğini görmek bir nebze de olsa tesellimiz olacak" diye konuştu.﻿​

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