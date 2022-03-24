Türkiye
SON DAKİKA| Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220324/a-milli-takimin-portekiz-maci-kadrosu-belli-oldu-1055013959.html
A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu
Portekiz'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maç kadrosu açıklandı. 4 isim maçın kadrosunda yer almadı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:32+0300
2022-03-24T14:39+0300
portekiz
spor
a milli futbol takımı
taylan antalyalı
cengiz ünder
ozan kabak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055013919_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_513d9702a2dc921f2eca7a0a4e9ce715.jpg
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Portekiz maçı kadrosu belli oldu.Teknik Direktör Stefan Kuntz; Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'a Portekiz maçı kadrosunda yer vermedi.A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan ÇakırDefans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner ErkinOrta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir ÖmürForvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
https://tr.sputniknews.com/20220323/portekiz-milli-takim-teknik-direktoru-santos-turkiye-maci-bizim-icin-bir-final-olacak-1054987986.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055013919_111:0:1046:701_1920x0_80_0_0_e3d53d24fb12e37f56a1947022196c20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portekiz, a milli futbol takımı, taylan antalyalı, cengiz ünder, ozan kabak

A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu

14:32 24.03.2022 (güncellendi: 14:39 24.03.2022)
© AAPortekiz maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı
Portekiz maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Portekiz'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maç kadrosu açıklandı. 4 isim maçın kadrosunda yer almadı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Portekiz maçı kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Stefan Kuntz; Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'a Portekiz maçı kadrosunda yer vermedi.
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
SPOR
Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Santos: Türkiye maçı bizim için bir final olacak
Dün, 18:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала