https://tr.sputniknews.com/20220324/a-milli-takimin-portekiz-maci-kadrosu-belli-oldu-1055013959.html
A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu
Portekiz'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maç kadrosu açıklandı. 4 isim maçın kadrosunda yer almadı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:32+0300
2022-03-24T14:32+0300
2022-03-24T14:39+0300
portekiz
spor
a milli futbol takımı
taylan antalyalı
cengiz ünder
ozan kabak
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Portekiz maçı kadrosu belli oldu.Teknik Direktör Stefan Kuntz; Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'a Portekiz maçı kadrosunda yer vermedi.A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan ÇakırDefans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner ErkinOrta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir ÖmürForvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
https://tr.sputniknews.com/20220323/portekiz-milli-takim-teknik-direktoru-santos-turkiye-maci-bizim-icin-bir-final-olacak-1054987986.html
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portekiz, a milli futbol takımı, taylan antalyalı, cengiz ünder, ozan kabak
A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu
14:32 24.03.2022 (güncellendi: 14:39 24.03.2022) Abone ol
Portekiz'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maç kadrosu açıklandı. 4 isim maçın kadrosunda yer almadı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Portekiz maçı kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Stefan Kuntz; Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'a Portekiz maçı kadrosunda yer vermedi.
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu