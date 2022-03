https://tr.sputniknews.com/20220324/abdde-2-gecede-63-hortum-felaketi-1055024436.html

ABD'de 2 gecede 63 hortum felaketi

ABD'de 2 gecede 63 hortum felaketi

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T19:24+0300

2022-03-24T19:24+0300

2022-03-24T19:30+0300

dünya

abd

hortum

felaket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055024386_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_93bca7c78a4f32a04c6c7f974d99e1f6.jpg

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketin gerçekleşti. Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ve hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirilirken, Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde salı gecesi meydana gelen hortumun da EF-3 kategorisinde saatte 210 kilometre hıza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.Pazartesi gecesi Texas ve Oklahoma'da oluşan şiddetli kasırga ve hortumlar doğu istikametine kayarak ertesi gece de New Orleans şehrinin güney bölgeleri Arabi ve St. Bernard Parish'te büyük hasara yol açmıştı. 5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Texas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, hortum, felaket