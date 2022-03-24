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https://tr.sputniknews.com/20220324/abdde-2-gecede-63-hortum-felaketi-1055024436.html
ABD'de 2 gecede 63 hortum felaketi
ABD'de 2 gecede 63 hortum felaketi
ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:24+0300
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dünya
abd
hortum
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ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketin gerçekleşti. Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ve hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirilirken, Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde salı gecesi meydana gelen hortumun da EF-3 kategorisinde saatte 210 kilometre hıza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.Pazartesi gecesi Texas ve Oklahoma'da oluşan şiddetli kasırga ve hortumlar doğu istikametine kayarak ertesi gece de New Orleans şehrinin güney bölgeleri Arabi ve St. Bernard Parish'te büyük hasara yol açmıştı. 5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Texas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti.
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abd, hortum, felaket

ABD'de 2 gecede 63 hortum felaketi

19:24 24.03.2022 (güncellendi: 19:30 24.03.2022)
© İHA / TANNEN MAURYABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana geldi.
ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© İHA / TANNEN MAURY
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ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana geldi.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketin gerçekleşti.
Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ve hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirilirken, Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde salı gecesi meydana gelen hortumun da EF-3 kategorisinde saatte 210 kilometre hıza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Pazartesi gecesi Texas ve Oklahoma'da oluşan şiddetli kasırga ve hortumlar doğu istikametine kayarak ertesi gece de New Orleans şehrinin güney bölgeleri Arabi ve St. Bernard Parish'te büyük hasara yol açmıştı.
5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Texas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti.
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