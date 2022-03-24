Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/abdden-rusya-parlamentosunun-alt-kanadi-dumanin-tamamina-yaptirim-1055019081.html
ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım
ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım
ABD, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım kararı aldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:26+0300
2022-03-24T17:02+0300
abd
yaptırım
ukrayna krizi
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
abd hazine bakanlığı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg
ABD, Duma’daki 328 vekile karşı yaptırım getirme kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte Rusya’daki savunma ile bağlantılı bir dizi işletme ve şirket de yaptırım kapsamına alındı.ABD Hazine Bakanlığı’na göre, yaptırımlar Rusya Merkez Bankası ile bağlantılı olarak altınla yapılacak her türlü işlemi de kapsıyor.Sberbank Başkanı German Gref de yaptırımlara dahil isimler arasında.Bakanlığın açıklamasında, “Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşına ortaklık yaptıkları için Rusya Federasyonu Devlet Duması ve 328 üyesine karşı yaptırım kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Duma vekillerinin Putin’e yöneltilen Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınmasının talep edildiği çağrıyı kabul ettiği hatırlatıldı.Washington, teklifin ardından bu cumhuriyetlerin tanınması kararını, Rusya ordusunun Ukrayna’ya girmesini haklı çıkarmak için bir bahane olarak değerlendirdi.Yaptırımlar ayrıca Taktiçeskiye Raketnoye Voorujenie (Taktik Füze Şirketi) ve Başkanı Boris Obnosov’un yanı sıra bu şirkete bağlı işletmeleri kapsıyor.Rus insansız hava aracı üreticisi Kronştadt da yaptırımlar listesindeki şirketlerden oldu.Rus iş adamı Gennadiy Timçenko, aile üyeleri ve ‘Lena’ isimli yatına yaptırım getirildi. Volga Grupp ve Transoil şirketleri de yaptırım listesinde.
https://tr.sputniknews.com/20220324/lavrov-batinin-birligine-tehdit-ve-santaj-yoluyla-elde-edildigi-icin-sasirmiyoruz-1055017244.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118032_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_54b34cc4e2c090f24516805515e7ddf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, yaptırım, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, abd hazine bakanlığı, rusya

ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım

16:26 24.03.2022 (güncellendi: 17:02 24.03.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Fotoğraf bankasına girDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
ABD, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım kararı aldı.
ABD, Duma’daki 328 vekile karşı yaptırım getirme kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte Rusya’daki savunma ile bağlantılı bir dizi işletme ve şirket de yaptırım kapsamına alındı.
ABD Hazine Bakanlığı’na göre, yaptırımlar Rusya Merkez Bankası ile bağlantılı olarak altınla yapılacak her türlü işlemi de kapsıyor.
Sberbank Başkanı German Gref de yaptırımlara dahil isimler arasında.
Bakanlığın açıklamasında, “Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşına ortaklık yaptıkları için Rusya Federasyonu Devlet Duması ve 328 üyesine karşı yaptırım kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Duma vekillerinin Putin’e yöneltilen Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınmasının talep edildiği çağrıyı kabul ettiği hatırlatıldı.
Washington, teklifin ardından bu cumhuriyetlerin tanınması kararını, Rusya ordusunun Ukrayna’ya girmesini haklı çıkarmak için bir bahane olarak değerlendirdi.
Yaptırımlar ayrıca Taktiçeskiye Raketnoye Voorujenie (Taktik Füze Şirketi) ve Başkanı Boris Obnosov’un yanı sıra bu şirkete bağlı işletmeleri kapsıyor.
Rus insansız hava aracı üreticisi Kronştadt da yaptırımlar listesindeki şirketlerden oldu.
Rus iş adamı Gennadiy Timçenko, aile üyeleri ve ‘Lena’ isimli yatına yaptırım getirildi. Volga Grupp ve Transoil şirketleri de yaptırım listesinde.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Batı’nın birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmıyoruz
15:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала