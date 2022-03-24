https://tr.sputniknews.com/20220324/abdden-rusya-parlamentosunun-alt-kanadi-dumanin-tamamina-yaptirim-1055019081.html

ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım

ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım

ABD, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım kararı aldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T16:26+0300

2022-03-24T16:26+0300

2022-03-24T17:02+0300

abd

yaptırım

ukrayna krizi

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

abd hazine bakanlığı

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg

ABD, Duma’daki 328 vekile karşı yaptırım getirme kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte Rusya’daki savunma ile bağlantılı bir dizi işletme ve şirket de yaptırım kapsamına alındı.ABD Hazine Bakanlığı’na göre, yaptırımlar Rusya Merkez Bankası ile bağlantılı olarak altınla yapılacak her türlü işlemi de kapsıyor.Sberbank Başkanı German Gref de yaptırımlara dahil isimler arasında.Bakanlığın açıklamasında, “Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşına ortaklık yaptıkları için Rusya Federasyonu Devlet Duması ve 328 üyesine karşı yaptırım kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Duma vekillerinin Putin’e yöneltilen Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınmasının talep edildiği çağrıyı kabul ettiği hatırlatıldı.Washington, teklifin ardından bu cumhuriyetlerin tanınması kararını, Rusya ordusunun Ukrayna’ya girmesini haklı çıkarmak için bir bahane olarak değerlendirdi.Yaptırımlar ayrıca Taktiçeskiye Raketnoye Voorujenie (Taktik Füze Şirketi) ve Başkanı Boris Obnosov’un yanı sıra bu şirkete bağlı işletmeleri kapsıyor.Rus insansız hava aracı üreticisi Kronştadt da yaptırımlar listesindeki şirketlerden oldu.Rus iş adamı Gennadiy Timçenko, aile üyeleri ve ‘Lena’ isimli yatına yaptırım getirildi. Volga Grupp ve Transoil şirketleri de yaptırım listesinde.

https://tr.sputniknews.com/20220324/lavrov-batinin-birligine-tehdit-ve-santaj-yoluyla-elde-edildigi-icin-sasirmiyoruz-1055017244.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, yaptırım, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, abd hazine bakanlığı, rusya