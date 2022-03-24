https://tr.sputniknews.com/20220324/abdden-rusya-parlamentosunun-alt-kanadi-dumanin-tamamina-yaptirim-1055019081.html
ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım
ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım
ABD, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım kararı aldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:26+0300
2022-03-24T16:26+0300
2022-03-24T17:02+0300
abd
yaptırım
ukrayna krizi
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
abd hazine bakanlığı
rusya
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ABD, Duma’daki 328 vekile karşı yaptırım getirme kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte Rusya’daki savunma ile bağlantılı bir dizi işletme ve şirket de yaptırım kapsamına alındı.ABD Hazine Bakanlığı’na göre, yaptırımlar Rusya Merkez Bankası ile bağlantılı olarak altınla yapılacak her türlü işlemi de kapsıyor.Sberbank Başkanı German Gref de yaptırımlara dahil isimler arasında.Bakanlığın açıklamasında, “Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşına ortaklık yaptıkları için Rusya Federasyonu Devlet Duması ve 328 üyesine karşı yaptırım kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Duma vekillerinin Putin’e yöneltilen Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınmasının talep edildiği çağrıyı kabul ettiği hatırlatıldı.Washington, teklifin ardından bu cumhuriyetlerin tanınması kararını, Rusya ordusunun Ukrayna’ya girmesini haklı çıkarmak için bir bahane olarak değerlendirdi.Yaptırımlar ayrıca Taktiçeskiye Raketnoye Voorujenie (Taktik Füze Şirketi) ve Başkanı Boris Obnosov’un yanı sıra bu şirkete bağlı işletmeleri kapsıyor.Rus insansız hava aracı üreticisi Kronştadt da yaptırımlar listesindeki şirketlerden oldu.Rus iş adamı Gennadiy Timçenko, aile üyeleri ve ‘Lena’ isimli yatına yaptırım getirildi. Volga Grupp ve Transoil şirketleri de yaptırım listesinde.
https://tr.sputniknews.com/20220324/lavrov-batinin-birligine-tehdit-ve-santaj-yoluyla-elde-edildigi-icin-sasirmiyoruz-1055017244.html
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abd, yaptırım, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, abd hazine bakanlığı, rusya
ABD'den Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım
16:26 24.03.2022 (güncellendi: 17:02 24.03.2022) Abone ol
ABD, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın tamamına yaptırım kararı aldı.
ABD, Duma’daki 328 vekile karşı yaptırım getirme kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte Rusya’daki savunma ile bağlantılı bir dizi işletme ve şirket de yaptırım kapsamına alındı.
ABD Hazine Bakanlığı’na göre, yaptırımlar Rusya Merkez Bankası ile bağlantılı olarak altınla yapılacak her türlü işlemi de kapsıyor.
Sberbank Başkanı German Gref de yaptırımlara dahil isimler arasında.
Bakanlığın açıklamasında, “Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşına ortaklık yaptıkları için Rusya Federasyonu Devlet Duması ve 328 üyesine karşı yaptırım kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Duma vekillerinin Putin’e yöneltilen Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınmasının talep edildiği çağrıyı kabul ettiği hatırlatıldı.
Washington, teklifin ardından bu cumhuriyetlerin tanınması kararını, Rusya ordusunun Ukrayna’ya girmesini haklı çıkarmak için bir bahane olarak değerlendirdi.
Yaptırımlar ayrıca Taktiçeskiye Raketnoye Voorujenie (Taktik Füze Şirketi) ve Başkanı Boris Obnosov’un yanı sıra bu şirkete bağlı işletmeleri kapsıyor.
Rus insansız hava aracı üreticisi Kronştadt da yaptırımlar listesindeki şirketlerden oldu.
Rus iş adamı Gennadiy Timçenko, aile üyeleri ve ‘Lena’ isimli yatına yaptırım getirildi. Volga Grupp ve Transoil şirketleri de yaptırım listesinde.