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ABD'li milyarder Epstein'ın Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışta
ABD'li milyarder Epstein'ın Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışta
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:08+0300
2022-03-24T15:17+0300
dünya
jeffrey epstein
abd
karayipler
ada
satış
taciz
cinsel istismar
dava
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Epstein'ın avukatı Daniel Weiner, ABD Virgin Adaları'nda yer alan Little St. James ve Great St. James adalarının 125 milyon dolara satışa çıkarıldığını duyurdu. Weiner, satıştan elde edilen gelirin bir kısmının henüz ödenmemiş dava borçlarını kapatmak için kullanılacağını belirtti. Epstein, Little St. James Adası'nı 25 yıl önce yaklaşık 8 milyon dolara, Great St. James Adası'nı ise 2016'da 22.5 milyon dolara satın almıştı. Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Hapishane, bu olayın ardından kapatılmıştı. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210805/gates-pedofili-agi-yoneten-epstein-ile-dostlugu-icin-devasa-hataydi-dedi-1045164987.html
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jeffrey epstein, abd, karayipler, ada, satış, taciz, cinsel istismar, dava

ABD'li milyarder Epstein'ın Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışta

15:08 24.03.2022 (güncellendi: 15:17 24.03.2022)
© AP PhotoABD'li milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmıştı.
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AP Photo
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ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın Karayipler'deki adaları, 125 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Epstein'ın avukatı Daniel Weiner, ABD Virgin Adaları'nda yer alan Little St. James ve Great St. James adalarının 125 milyon dolara satışa çıkarıldığını duyurdu.
Weiner, satıştan elde edilen gelirin bir kısmının henüz ödenmemiş dava borçlarını kapatmak için kullanılacağını belirtti.
Epstein, Little St. James Adası'nı 25 yıl önce yaklaşık 8 milyon dolara, Great St. James Adası'nı ise 2016'da 22.5 milyon dolara satın almıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Hapishane, bu olayın ardından kapatılmıştı.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
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