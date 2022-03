https://tr.sputniknews.com/20220324/abdli-milyarder-epsteinin-karayiplerdeki-adalari-125-milyon-dolara-satista-1055015566.html

ABD'li milyarder Epstein'ın Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışta

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

Epstein'ın avukatı Daniel Weiner, ABD Virgin Adaları'nda yer alan Little St. James ve Great St. James adalarının 125 milyon dolara satışa çıkarıldığını duyurdu. Weiner, satıştan elde edilen gelirin bir kısmının henüz ödenmemiş dava borçlarını kapatmak için kullanılacağını belirtti. Epstein, Little St. James Adası'nı 25 yıl önce yaklaşık 8 milyon dolara, Great St. James Adası'nı ise 2016'da 22.5 milyon dolara satın almıştı. Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Hapishane, bu olayın ardından kapatılmıştı. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

