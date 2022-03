https://tr.sputniknews.com/20220324/ak-partili-ozhaseki-iha-siha-altay-tanklarimiz-bizim-yuz-akimiz-1055022404.html

AK Partili Özhaseki: İHA, SİHA, Altay tanklarımız bizim yüz akımız

AK Partili Özhaseki: İHA, SİHA, Altay tanklarımız bizim yüz akımız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Amerikalılar paramızla alacağımız silahı bile vermezlerdi bize. Aynı adamlar, bölücü örgütü PKK'lılara... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T18:19+0300

2022-03-24T18:19+0300

2022-03-24T18:21+0300

türkiye

mehmet özhaseki

ak parti

mardin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055021850_0:81:2000:1206_1920x0_80_0_0_e3283875000ab2a4530f0837902c769c.jpg

Temaslarda bulunmak üzere Mardin'e giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçen ve İl Başkanı Faruk Kılıç ile partililerle bir araya gelen Özhaseki, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, hayatın hep bir mücadeleyle geçtiğini ancak mücadeleyle geleceği inşa edebileceklerini söyledi.Türkiye'nin ayrım yapılmaksızın, ideolojik davranmadan hizmetin nasıl yapılacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibinden tanıdığını kaydeden Özhaseki, gayret ve iyi niyetle önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında her alanda Türkiye'nin kaderini değiştiren çalışmalar yapıldığını anlatan Özhaseki, geçmişte hastanelerde para ödeyemediği için rehin alınmış insanları gördüklerini söyledi.Şimdi 17 şehir hastanesinin olduğunu ifade eden Özhaseki, 13 şehir hastanesinin inşaatının devam ettiğini bildirdi.Özhaseki, şöyle devam etti:'Yapan yerli firmalardan bir tanesi eski CHP milletvekili, biri de Nihat Özdemir'Muhalefetin şehir hastaneleri, köprü, havalimanları, Marmaray gibi işlere hep karşı çıktığını söyleyen Özhaseki, "En son Çanakkale Köprüsü yapıldı, seslerini çıkaramadılar. Buna da '5 müteahhit' falan demeye başladılar. Orada 2 Koreli var, yapan yerli firmalardan bir tanesi eski CHP milletvekili, biri de Nihat Özdemir. Başka insanlar vardı ihalelere girdiler de onların elinden mi alındı? Daha düşük fiyat verenler vardı da onlara verilmedi de özellikle bunlara mı verildi? Hayır. İftira, at atabildiğin kadar. Bütün hayırlı işlere de karşı çıkmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.'Şimdi kendi yaptığımız silahlarımızla savaşıyoruz'Özellikle milli savunma sanayisinde milli ve yerli silahların ülkenin yüz akı olduğunu aktaran Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:Eğitim, ulaşım, enerji gibi her alanda yatırım yaparak ömürlerinin hizmetle geçtiğini dile getiren Özhaseki, Türkiye'deki vesayet rejiminin belalı güçlerine karşı ayakta duran yürekli liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.'Bir vatandaş 'Ben Arap'ım', 'Ben Kürt'üm' diyemiyordu'"Bizim dönemde özgürlükler de genişletildi. Çok şükür şimdi özgürlükler ortamı var" ifadelerini kullanan Özhaseki, şöyle devam etti:Özhaseki, 6 siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelmesine ilişkin de şunları kaydetti:Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da birer konuşma yaptı.

türkiye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet özhaseki, ak parti, mardin