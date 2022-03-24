https://tr.sputniknews.com/20220324/ak-partili-unal-hazirliklarimizi-tamamlamamiz-19-yil-surdu-asil-simdi-basliyoruz-1054999612.html
AK Partili Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz
AK Partili Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 1960’dan 2002’ye kadar geçen 42 yıl için “istikrarsızlığın ve güvensizliğin hâkim olduğu kayıp 42 yıl” dedi. Ünal... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T03:12+0300
2022-03-24T03:12+0300
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politika
mahir ünal
türkiye
ak parti
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AK Partili Ünal, partisinin 7. Olağan kongresi öncesinde Hürriyet’ten Tülay Demir’in sorularını yanıtladı. AKP 7. Olağan Kongresi’ni, “2023’ün başlangıcı” olarak tanımlayan Ünal, şunları kaydetti:'Geri baktığımızda Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz'“Bugün geriye dönüp baktığımızda, Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz” diyen Ünal, “2002’de bugünkü Türkiye’yi anlatsaydınız insanlara, kimse inanmazdı. Nasıl ki 2002’de 2021’in Türkiye’si hayalse... Şimdi de inşallah 2030’ların, 2040’ların Türkiye’siyle ilgili hayallerimiz var ve onları da gerçekleştireceğiz” dedi.CHP eleştirisi: Türkiye’nin yanında değillerCHP’ye ilişkin de konuşan Ünal, “Bunların tek bir hayali var, ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulalım, ne pahasına olursa olsun Erdoğan’dan kurtulalım. Erdoğan gitsin de Türkiye yansın yıkılsın, hiç umurlarında değil. Uluslararası meselelerimizin hiçbirinde Türkiye’nin yanında durmuyorlar. Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller. Türkiye FETÖ ile mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller” diye konuştu.
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mahir ünal, türkiye, ak parti
AK Partili Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 1960’dan 2002’ye kadar geçen 42 yıl için “istikrarsızlığın ve güvensizliğin hâkim olduğu kayıp 42 yıl” dedi. Ünal, “20 yaşındaki bir parti 19 yıldır iktidarda, artık yetmez mi?” eleştirilerine de, “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” şeklinde yanıt verdi.
AK Partili Ünal, partisinin 7. Olağan kongresi öncesinde Hürriyet’ten Tülay Demir
’in sorularını yanıtladı. AKP 7. Olağan Kongresi’ni, “2023’ün başlangıcı
” olarak tanımlayan Ünal, şunları kaydetti:
“Yani biz bu kongredeki kadrolarla 2023 seçimlerine gideceğiz, bu kadrolarla Cumhuriyet’in 100’üncü yılını karşılayacağız ve ikinci büyük yürüyüşümüze başlayacağız. 19 yıl boyunca sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, özetle her alanda Türkiye’yi 2023’e hazırladık. Şimdi bize diyorlar ki “19 sene oldu, 20 sene oldu”... Biz de onlara diyoruz ki “Biz daha yeni başlıyoruz”… Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz. 24 Mart yeni ve büyük bir yolculuğun başlangıcı.”
'Geri baktığımızda Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz'
“Bugün geriye dönüp baktığımızda, Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz” diyen Ünal, “2002’de bugünkü Türkiye’yi anlatsaydınız insanlara, kimse inanmazdı. Nasıl ki 2002’de 2021’in Türkiye’si hayalse... Şimdi de inşallah 2030’ların, 2040’ların Türkiye’siyle ilgili hayallerimiz var ve onları da gerçekleştireceğiz” dedi.
CHP eleştirisi: Türkiye’nin yanında değiller
CHP’ye ilişkin de konuşan Ünal, “Bunların tek bir hayali var, ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulalım, ne pahasına olursa olsun Erdoğan’dan kurtulalım. Erdoğan gitsin de Türkiye yansın yıkılsın, hiç umurlarında değil. Uluslararası meselelerimizin hiçbirinde Türkiye’nin yanında durmuyorlar. Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller. Türkiye FETÖ ile mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller” diye konuştu.