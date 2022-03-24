https://tr.sputniknews.com/20220324/ak-partili-unal-hazirliklarimizi-tamamlamamiz-19-yil-surdu-asil-simdi-basliyoruz-1054999612.html

AK Partili Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz

AK Partili Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 1960’dan 2002’ye kadar geçen 42 yıl için “istikrarsızlığın ve güvensizliğin hâkim olduğu kayıp 42 yıl” dedi. Ünal... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T03:12+0300

2022-03-24T03:12+0300

2022-03-24T03:12+0300

politika

mahir ünal

türkiye

ak parti

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AK Partili Ünal, partisinin 7. Olağan kongresi öncesinde Hürriyet’ten Tülay Demir’in sorularını yanıtladı. AKP 7. Olağan Kongresi’ni, “2023’ün başlangıcı” olarak tanımlayan Ünal, şunları kaydetti:'Geri baktığımızda Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz'“Bugün geriye dönüp baktığımızda, Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz” diyen Ünal, “2002’de bugünkü Türkiye’yi anlatsaydınız insanlara, kimse inanmazdı. Nasıl ki 2002’de 2021’in Türkiye’si hayalse... Şimdi de inşallah 2030’ların, 2040’ların Türkiye’siyle ilgili hayallerimiz var ve onları da gerçekleştireceğiz” dedi.CHP eleştirisi: Türkiye’nin yanında değillerCHP’ye ilişkin de konuşan Ünal, “Bunların tek bir hayali var, ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulalım, ne pahasına olursa olsun Erdoğan’dan kurtulalım. Erdoğan gitsin de Türkiye yansın yıkılsın, hiç umurlarında değil. Uluslararası meselelerimizin hiçbirinde Türkiye’nin yanında durmuyorlar. Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller. Türkiye FETÖ ile mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller” diye konuştu.

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mahir ünal, türkiye, ak parti