https://tr.sputniknews.com/20220324/alman-hukumeti-artan-enerji-fiyatlarina-karsi-yakit-subvansiyonu-ucuz-toplu-tasima-paketi-cikardi-1055026659.html
Alman hükümeti artan enerji fiyatlarına karşı yakıt sübvansiyonu-ucuz toplu taşıma paketi çıkardı
Alman hükümeti artan enerji fiyatlarına karşı yakıt sübvansiyonu-ucuz toplu taşıma paketi çıkardı
Yüksek enerji fiyatlarının tüketicilere indirdiği darbeyi hafifletmeye yardımcı olmaya yönelik ikinci paket, yakıt vergisi indirimleri ve sübvansiyonları... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T20:52+0300
2022-03-24T20:52+0300
2022-03-24T21:28+0300
ekonomi
almanya
alman hükümeti
christian lindner
enerji
akaryakıt
benzin
toplu taşıma
sübvansiyon
indirim
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, Batı'nın Rusya yaptırımlarıyla iyice yükselen enerji fiyatlarına karşı haneleri desteklemeye yönelik ikinci paketi açıkladı. Maliyeti 15 milyara yakınÜç koalisyon ortağı arasında uzun süren pazarlıkların ardından bugün açıklanan paketin devlete maliyeti 15 milyar euroyu bulacak.Paketin ana hatları şöyle:* Vergi mükellefi çalışanlara bir kereliğine 300 euro geri ödeme.* Ailelere devletten aldıkları paraya ek olarak bir kereliğine çocuk başına 100 euro ödeme.Sosyal yardım alanlara ekstra 100 euro daha destek* Sosyal yardım alan yoksullara daha önce kararlaştırılan 100 euro ek ödemeye ilave 100 euro daha ödeyerek miktarı ikiye katlama.Demek ki 9 euroya 90 gün toplu taşıma mümkün* İnsanların otomobillerinden inip toplu taşıma kullanması için 90 gün geçerli bilet uygulaması getirilmesi ve bunun fiyatının sadece 9 euro olması.3 aylığına akaryakıt vergisinde kesinti* Akaryakıt fiyatlarında geçici indirim. Yakıt fiyatlarının 3 ayla sınırlı olmak üzere düşürülmesi. Litre başına benzin fiyatında 30 cent, dizel fiyatında 14 cent indirime gidilmesi. Böylece benzin ve dizelden alınan vergilerin Avrupa'daki asgari seviyeye düşmesi.Kömüre veda hayal oldu* Koalisyon hükümetinin programına göre 2030'da tümden kapatılması takvime bağlanan termik santrallerin kullanım süresinin uzatılması. Kısa vadede elektrik üretiminde doğal gaz tüketimini azaltmak için kömürle çalışan santrallere yüklenilmesi.Maliye Bakanı Christian Lindner, yeni paketin hacminin 14-16 milyar euro civarındaki ilk paketin hacmine yakın olacağını, ancak daha ziyade enerji tüketim miktarına bağlı olacağını söyledi.
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almanya, alman hükümeti, christian lindner, enerji, akaryakıt, benzin, toplu taşıma, sübvansiyon, indirim, doğalgaz, petrol, elektrik, sosyal yardım
Alman hükümeti artan enerji fiyatlarına karşı yakıt sübvansiyonu-ucuz toplu taşıma paketi çıkardı
20:52 24.03.2022 (güncellendi: 21:28 24.03.2022) Abone ol
Yüksek enerji fiyatlarının tüketicilere indirdiği darbeyi hafifletmeye yardımcı olmaya yönelik ikinci paket, yakıt vergisi indirimleri ve sübvansiyonları, benzin fiyatlarının aşağı çekilmesi, kamu taşımacılığının ucuzlatılması ve en yoksullar için ek destek içeriyor.
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, Batı'nın Rusya yaptırımlarıyla iyice yükselen enerji fiyatlarına karşı haneleri desteklemeye yönelik ikinci paketi açıkladı.
Maliyeti 15 milyara yakın
Üç koalisyon ortağı arasında uzun süren pazarlıkların ardından bugün açıklanan paketin devlete maliyeti 15 milyar euroyu bulacak.
Paketin ana hatları şöyle:
* Vergi mükellefi çalışanlara bir kereliğine 300 euro geri ödeme.
* Ailelere devletten aldıkları paraya ek olarak bir kereliğine çocuk başına 100 euro ödeme.
Sosyal yardım alanlara ekstra 100 euro daha destek
* Sosyal yardım alan yoksullara daha önce kararlaştırılan 100 euro ek ödemeye ilave 100 euro daha ödeyerek miktarı ikiye katlama.
Demek ki 9 euroya 90 gün toplu taşıma mümkün
* İnsanların otomobillerinden inip toplu taşıma kullanması için 90 gün geçerli bilet uygulaması getirilmesi ve bunun fiyatının sadece 9 euro olması.
3 aylığına akaryakıt vergisinde kesinti
* Akaryakıt fiyatlarında geçici indirim. Yakıt fiyatlarının 3 ayla sınırlı olmak üzere düşürülmesi. Litre başına benzin fiyatında 30 cent, dizel fiyatında 14 cent indirime gidilmesi. Böylece benzin ve dizelden alınan vergilerin Avrupa'daki asgari seviyeye düşmesi.
Kömüre veda hayal oldu
* Koalisyon hükümetinin programına göre 2030'da tümden kapatılması takvime bağlanan termik santrallerin kullanım süresinin uzatılması. Kısa vadede elektrik üretiminde doğal gaz tüketimini azaltmak için kömürle çalışan santrallere yüklenilmesi.
Maliye Bakanı Christian Lindner, yeni paketin hacminin 14-16 milyar euro civarındaki ilk paketin hacmine yakın olacağını, ancak daha ziyade enerji tüketim miktarına bağlı olacağını söyledi.