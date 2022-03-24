https://tr.sputniknews.com/20220324/altayin-yeni-teknik-direktoru-sinan-kaloglu-oldu-1055016620.html
Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu
Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu
Altay, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirdiğini açıkladı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:23+0300
2022-03-24T15:23+0300
2022-03-24T15:26+0300
altay
spor
teknik direktör
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşan siyah-beyazlı kulüp, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220318/pfdkdan-altaya-mustafa-denizli-cezasi-1054845522.html
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altay, teknik direktör
Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu
15:23 24.03.2022 (güncellendi: 15:26 24.03.2022) Abone ol
Altay, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirdiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşan siyah-beyazlı kulüp, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz."