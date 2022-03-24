https://tr.sputniknews.com/20220324/amazondan-turkiyeye-yatirim-karari--1055000855.html

Amazon'dan Türkiye’ye yatırım kararı

Amazon'dan Türkiye’ye yatırım kararı

Dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Amazon, Türkiye’ye yatırım kararı aldı. ABD’li şirket, İstanbul Tuzla’da 100 milyon doların üzerinde yatırımla... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T07:30+0300

2022-03-24T07:30+0300

2022-03-24T07:30+0300

ekonomi

amazon

türkiye

tuzla

yatırım

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Türkiye'deki faaliyetlerine ilk kez 2018 yılında internet üzerinden satışla satışlara başlayan Amazon, 5 yılın ardından Türkiye’ye önemli bir yatırım yapma karar aldı. Hürriyet'in haberine göre, dün yatırım planını kamuoyuyla paylaşan şirket, bu yılın sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda 1000’i aşkın çalışan için istihdam yaratmayı planlıyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde bir yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız” açıklamasında bulundu. Perego sözlerine, “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz” şeklinde devam etti.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, “Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik üssü olacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü önceliklendiren ve istihdam oluşturan yatırım kararı da söylemlerimizin somut bir örneği oldu. Bu yatırım, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Şirket, Tuzla’da kurulacak yeni lojistik üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi bölümlerde işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak.

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amazon, türkiye, tuzla, yatırım