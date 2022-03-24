https://tr.sputniknews.com/20220324/ankara-milli-egitim-mudurlugunden-ogretmene-kabul-edilemez-davranisa-sorusturma-1055001179.html

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen görüntüyle özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı kabul edilmez davranışlarda... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T08:05+0300

2022-03-24T08:05+0300

2022-03-24T08:05+0300

türkiye

ankara

öğretmen

soruşturma

tiktok

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Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.Videoda, ders sırasında kitaba konsantre olan öğretmenin önüne geçen öğrencinin dans figürleri ile iki elini öğretmenin yüzünü ellediği, öğretmenin ise geri çekilerek öğrenciyi uyardığı görülüyordu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, öğretmen, soruşturma, tiktok