https://tr.sputniknews.com/20220324/apple-iphone-se-icin-ilk-buyuk-karbonsuz-aluminyum-alimini-yapacak-1055016778.html
Apple, iPhone SE için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapacak
Apple, iPhone SE için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapacak
Apple, bugün yaptığı açıklamada, düşük maliyetli iPhone SE'de kullanmak üzere endüstriyel boyutta ilk karbonsuz alüminyum partisini satın alacağını ve... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:27+0300
2022-03-24T15:27+0300
2022-03-24T15:27+0300
ekonomi
apple
karbon emisyonu
alüminyum
alım
metal
satış
iphone
iphone se 2
iphone se
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Teknoloji devi Apple, karbon yoğunluklu metal kullanımını azaltmak için adımlar atıyor.Şirket, düşük maliyetli iPhone SE modeli için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapma hazırlığında.Satın almanın boyutu veya maliyetiyle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı. Apple ilk olarak 2019 yılında, dünyanın en büyük iki alüminyum tedarikçisi olan Alcoa Corp ve Rio Tinto arasındaki Montreal merkezli ortak girişim olan Elysis'ten laboratuvar yapımı metalden daha küçük bir parti satın aldı. Firma, metali 16 inç MacBook Pro'sunda kullanmıştı.Elysis başlangıçta alüminyum yapmak için seramik anot kullanan ve sadece oksijen yayan teknolojisini 2024 yılına kadar ticarileştirmeyi planlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220308/apple-turkiyedeki-tum-urunlerine-zam-yapti-1054545415.html
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apple, karbon emisyonu, alüminyum, alım, metal, satış, iphone, iphone se 2, iphone se, fiyat
Apple, iPhone SE için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapacak
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Apple, bugün yaptığı açıklamada, düşük maliyetli iPhone SE'de kullanmak üzere endüstriyel boyutta ilk karbonsuz alüminyum partisini satın alacağını ve ağırlıklı olarak kullandığı metalden kaynaklanan karbon ayak izini azaltma çabalarını hızlandıracağını söyledi.
Teknoloji devi Apple, karbon yoğunluklu metal kullanımını azaltmak için adımlar atıyor.
Şirket, düşük maliyetli iPhone SE modeli için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapma hazırlığında.
Satın almanın boyutu veya maliyetiyle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.
Apple ilk olarak 2019 yılında, dünyanın en büyük iki alüminyum tedarikçisi olan Alcoa Corp ve Rio Tinto arasındaki Montreal merkezli ortak girişim olan Elysis'ten laboratuvar yapımı metalden daha küçük bir parti satın aldı. Firma, metali 16 inç MacBook Pro'sunda kullanmıştı.
Elysis başlangıçta alüminyum yapmak için seramik anot kullanan ve sadece oksijen yayan teknolojisini 2024 yılına kadar ticarileştirmeyi planlamıştı.