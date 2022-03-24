https://tr.sputniknews.com/20220324/apple-iphone-se-icin-ilk-buyuk-karbonsuz-aluminyum-alimini-yapacak-1055016778.html

Apple, iPhone SE için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapacak

Apple, iPhone SE için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapacak

Apple, bugün yaptığı açıklamada, düşük maliyetli iPhone SE'de kullanmak üzere endüstriyel boyutta ilk karbonsuz alüminyum partisini satın alacağını ve... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T15:27+0300

2022-03-24T15:27+0300

2022-03-24T15:27+0300

ekonomi

apple

karbon emisyonu

alüminyum

alım

metal

satış

iphone

iphone se 2

iphone se

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Teknoloji devi Apple, karbon yoğunluklu metal kullanımını azaltmak için adımlar atıyor.Şirket, düşük maliyetli iPhone SE modeli için ilk büyük karbonsuz alüminyum alımını yapma hazırlığında.Satın almanın boyutu veya maliyetiyle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı. Apple ilk olarak 2019 yılında, dünyanın en büyük iki alüminyum tedarikçisi olan Alcoa Corp ve Rio Tinto arasındaki Montreal merkezli ortak girişim olan Elysis'ten laboratuvar yapımı metalden daha küçük bir parti satın aldı. Firma, metali 16 inç MacBook Pro'sunda kullanmıştı.Elysis başlangıçta alüminyum yapmak için seramik anot kullanan ve sadece oksijen yayan teknolojisini 2024 yılına kadar ticarileştirmeyi planlamıştı.

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