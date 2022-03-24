https://tr.sputniknews.com/20220324/bagcilar-meydanindaki-ataturk-anitinda-benzerlik-tartismasi-1054999758.html

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması

İstanbul Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Anıtı hazırlayan heykeltıraş Ziyatin Nuriev, "Ne... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T03:52+0300

2022-03-24T03:52+0300

2022-03-24T03:52+0300

yaşam

türkiye

istanbul

bağcılar

mustafa kemal atatürk

heykel

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nın açılışı, yenileme çalışmalarının ardından geçen yıl kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Daha önceki dönemde yapılan yenileme çalışmalarında Atatürk Anıtı kaldırıldı ancak heykeltraş Ziyatin Nuriev meydan için yeni bir Atatürk rölyefi (kabartma) hazırladı.18 Mart gösterileri provası sırasında meydandaki anıt tartışmalara neden oldu. Vatandaşların birçoğu, Atatürk Anıtı'nı, Atatürk'e benzetemedi. Anıta tepki gösteren ve Bağcılar'a iş için geldiğini belirten Orkun Gümüş, "Bence anıt pek de güzel olmamış. Atatürk'e benzemiyor. Kötü buldum, daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. En azından Atatürk'e benzetilebilirdi" dedi.15 yıldır Bağcılar'da yaşayan Servet Kazan da, "Birebir Atatürk'e benzemiyor daha önce arkada bir tane vardı o kopyası gibiydi. Şu anda burnunda, surat ifadesinde falan farklılıklar görebiliyorum" diye konuştu.20 yılı aşkın süredir ilçede yaşayan İsmail Çavuşoğlu ise, "Ben pek Atatürk olduğunu çıkaramadım. Baktım baktım benzetemedim. Beğendim, değişik bir şey olmuş ama pek benzetememişler" sözlerini kullandı.Heykeli yapan heykeltıraş Ziyatin Nuriev'i tanıdığını kaydeden öğretim görevlisi ve sanatçı Seydi Murat Koç ise, "Sanatçının yaptığı işte bir tarzı var. O üslubu ve tarzı bu heykelde görebiliyoruz. Hep alışık olan üç boyuttan dışarı çıktığı için ve sanatçı yorumu eklendiği için yadırganmış olabilir. Bu heykele bakarken de eğitime ihtiyaç var" dedi.

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türkiye, istanbul, bağcılar, mustafa kemal atatürk, heykel