https://tr.sputniknews.com/20220324/bakan-kurum-iklim-surasi-sonuclarina-gore-tum-sektorlerde-direnc-artirici-adimlar-atmak-zaruret-1055018838.html

Bakan Kurum: İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımlar atmak zaruret

Bakan Kurum: İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımlar atmak zaruret

Bakan Kurum, "(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T16:22+0300

2022-03-24T16:22+0300

2022-03-24T16:54+0300

türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff6836150c6b6ead46098ec1fd6fa86d.jpg

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantıya "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" Programı'na katılmak için gittiği Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden canlı bağlantıyla katıldı.Türkiye'nin her karışında imzası olan İller Bankası ailesine takdir ve teşekkürlerini sunan Kurum, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve şehircilik tecrübeleri ve liderliğiyle İller Bankamız, son 19 yılda 100 binin üstünde projeyi alnının akıyla tamamlamıştır ve bu çerçevede 100 milyar liralık yatırımı da ülkemize kazandırmıştır. Belediyelerimizin 2 bine yakın projesine 7,5 milyar lira destek çıkmış ve bine yakın dev projeyi, sadece geçen yıl içerisinde tamamlamıştır. Bankamız, bugün yatırım bedeli milyarları aşan 750'ye yakın projeyi 81 ilimizin tamamında sahada canla başla sürdürmektedir."İLBANK'ın bir yandan dünya ekonomisinin kalbi olacak İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesini yaptığını, bir yandan da Mogan Gölü, Uzungöl ve Ayder Yaylası'nı en özgün haline yeniden kavuşturmak için çalıştığını anlatan Kurum, İLBANK'ın aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde sokak güzelleştirme, cephe yenileme, yürüyüş ve bisiklet yolları yapımına kadar yüzlerce projeye imza attığını vurguladı.Kurum, Türkiye'nin altyapı, üstyapı ve fiziki kalkınma noktasında tarihi hamleler yaptığını, yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçtiğini belirterek, "Bu süreçte belediyecilikte yeni bakış açılarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde yerel yönetimlerin hizmet alanları, iş çeşitliliği muazzam bir şekilde artmıştır. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar değildir. Bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal, insanımıza dokunan her alanda hizmet eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizle beraber, gelişmekte olan bu model, çok daha ileri bir düzeye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Kurum, geçen ay düzenlenen İklim Şurası'nda temel gündemlerinin başında da yerel yönetimlerin geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı