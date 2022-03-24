https://tr.sputniknews.com/20220324/bakan-kurum-iklim-surasi-sonuclarina-gore-tum-sektorlerde-direnc-artirici-adimlar-atmak-zaruret-1055018838.html
Bakan Kurum: İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımlar atmak zaruret
Bakan Kurum: İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımlar atmak zaruret
Bakan Kurum, "(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:22+0300
2022-03-24T16:22+0300
2022-03-24T16:54+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
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İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantıya "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" Programı'na katılmak için gittiği Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden canlı bağlantıyla katıldı.Türkiye'nin her karışında imzası olan İller Bankası ailesine takdir ve teşekkürlerini sunan Kurum, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve şehircilik tecrübeleri ve liderliğiyle İller Bankamız, son 19 yılda 100 binin üstünde projeyi alnının akıyla tamamlamıştır ve bu çerçevede 100 milyar liralık yatırımı da ülkemize kazandırmıştır. Belediyelerimizin 2 bine yakın projesine 7,5 milyar lira destek çıkmış ve bine yakın dev projeyi, sadece geçen yıl içerisinde tamamlamıştır. Bankamız, bugün yatırım bedeli milyarları aşan 750'ye yakın projeyi 81 ilimizin tamamında sahada canla başla sürdürmektedir."İLBANK'ın bir yandan dünya ekonomisinin kalbi olacak İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesini yaptığını, bir yandan da Mogan Gölü, Uzungöl ve Ayder Yaylası'nı en özgün haline yeniden kavuşturmak için çalıştığını anlatan Kurum, İLBANK'ın aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde sokak güzelleştirme, cephe yenileme, yürüyüş ve bisiklet yolları yapımına kadar yüzlerce projeye imza attığını vurguladı.Kurum, Türkiye'nin altyapı, üstyapı ve fiziki kalkınma noktasında tarihi hamleler yaptığını, yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçtiğini belirterek, "Bu süreçte belediyecilikte yeni bakış açılarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde yerel yönetimlerin hizmet alanları, iş çeşitliliği muazzam bir şekilde artmıştır. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar değildir. Bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal, insanımıza dokunan her alanda hizmet eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizle beraber, gelişmekte olan bu model, çok daha ileri bir düzeye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Kurum, geçen ay düzenlenen İklim Şurası'nda temel gündemlerinin başında da yerel yönetimlerin geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı
Bakan Kurum: İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımlar atmak zaruret
16:22 24.03.2022 (güncellendi: 16:54 24.03.2022) Abone ol
Bakan Kurum, "(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret." dedi.
İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantıya "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" Programı'na katılmak için gittiği Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye'nin her karışında imzası olan İller Bankası ailesine takdir ve teşekkürlerini sunan Kurum, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve şehircilik tecrübeleri ve liderliğiyle İller Bankamız, son 19 yılda 100 binin üstünde projeyi alnının akıyla tamamlamıştır ve bu çerçevede 100 milyar liralık yatırımı da ülkemize kazandırmıştır. Belediyelerimizin 2 bine yakın projesine 7,5 milyar lira destek çıkmış ve bine yakın dev projeyi, sadece geçen yıl içerisinde tamamlamıştır. Bankamız, bugün yatırım bedeli milyarları aşan 750'ye yakın projeyi 81 ilimizin tamamında sahada canla başla sürdürmektedir."
İLBANK'ın bir yandan dünya ekonomisinin kalbi olacak İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesini yaptığını, bir yandan da Mogan Gölü, Uzungöl ve Ayder Yaylası'nı en özgün haline yeniden kavuşturmak için çalıştığını anlatan Kurum, İLBANK'ın aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde sokak güzelleştirme, cephe yenileme, yürüyüş ve bisiklet yolları yapımına kadar yüzlerce projeye imza attığını vurguladı.
Kurum, Türkiye'nin altyapı, üstyapı ve fiziki kalkınma noktasında tarihi hamleler yaptığını, yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçtiğini belirterek, "Bu süreçte belediyecilikte yeni bakış açılarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde yerel yönetimlerin hizmet alanları, iş çeşitliliği muazzam bir şekilde artmıştır. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar değildir. Bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal, insanımıza dokunan her alanda hizmet eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizle beraber, gelişmekte olan bu model, çok daha ileri bir düzeye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, geçen ay düzenlenen İklim Şurası'nda temel gündemlerinin başında da yerel yönetimlerin geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki artık belediyelerimiz iklim değişikliği ile mücadelemizde yepyeni bir döneme girmiştir. Şehirlerimiz, yerel iklim koordinasyon kurullarından ilçe iklim değişikliği eylem planlarına, iklim finansmanından binlerce yenilikçi eğitim programına, afet erken uyarı sistemlerinin kurulmasından yerelde yenilenebilir enerji tesislerine kadar onlarca yenilikle tanışacaktır. Ulaşımda adeta devrim yaşanacak, bisiklet ve paylaşımlı mikromobilite sistemlerinin sayısını, çeşidini artıracak makro projeler yapacak, bunları hep birlikte 81 şehrimizde yaygınlaştıracağız. Yerelde hem yapay zeka, Metaverse, dijital dönüşüm hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu, çeşidini artırmak zorundayız ve saydığım tüm bu hedefleri, yatırımları, projeleri finansal açıdan da sonuna kadar destekleyeceğiz."