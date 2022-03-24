Bakan Özer: Kız çocuklarımızın okullaşma oranı erkekleri geçti

“Eğitimde büyümeyi sağlarken, kalite odaklı şekilde gerçekleştirdik. 2000’li yıllarda 500 bin civarında olan öğretmen sayımız bugün 1,2 milyona ulaştı ve yine burada kadınlarımız pozitif ayrımcılıkla çok daha iyi noktalara geldiler, özellikle istihdam konusunda. Yine 2000’li yıllarda kadın öğretmen sayımız 500 bin sayısının yüzde 40’larındayken, bugün yüzde 59’lara çıktı. Biz de bakanlık olarak kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak için üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Son 20 yılda eğitimde yapılan bu seferberliğin bir diğer başarısı da demokratik bir eğitim sistemini inşa etmek oldu. Hatırlayın bu ülkede başörtülüler eğitime erişemiyordu. Yükseköğretime ulaşmak için yurt dışına gidiyordu. O gün, anayasal hakkı olan eğitim hakkına erişmesine engel olunan kadınlar hakkında konuşmayanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşmaya hakları yoktur. Katsayı adaletsizliği 1999 yılında devreye girerek bu ülkede eğitim sisteminin dengelerini alt üst etti. Bakanlık ve hükümetlerimiz bu hasarı ortadan kaldırabilmek için çok büyük efor sarf etti. Ve yeni yeni, son yıllarda telafi etmeyi başarıyoruz. Bugün uğraştığımız çok problem geçmişteki yanlış eğitim politikalarının üretmiş olduğu sorunlardır. Eğer o problemler o gün oluşmamış olsaydı, biz bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık.”