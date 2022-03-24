https://tr.sputniknews.com/20220324/belgradda-yugoslavyanin-bombalanmasinin--yildonumunde-natoya-karsiyiz-etkinligi-duzenlendi-1055029732.html
Belgrad’da, Yugoslavya'nın bombalanmasının yıldönümünde ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği düzenlendi
Belgrad’da, Yugoslavya'nın bombalanmasının yıldönümünde ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği düzenlendi
Belgrad’da, Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasının 23. yıldönümünde ittifaka karşı eylem düzenlendi 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T23:33+0300
2022-03-24T23:33+0300
2022-03-24T23:47+0300
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, 1999 bombardımanlarının yıldönümünde, yıkılan genelkurmay başkanlığı binası önünde, çok sayıda kişinin katılımıyla ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği gerçekleştirildi.Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, birkaç sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla akşam saatlerinde ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği düzenlendi. Şehrin merkezinde, 29 Nisan 1999 gecesi hava saldırısında yıkılan eski genelkurmay başkanlığı binası önünde çok sayıda kişi toplandı.Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı binalarının karşısında bulunan eski genelkurmay başkanlığı binası hala onarılmadı.Merkez caddeyi trafiğe kapatan göstericiler Kosova’yla ilgili şarkılar söyledi. Birçok vatandaş ellerinde Rusya bayraklarını taşıdı.Göstericiler, ‘Sırplar ve Ruslar sonsuza kadar kardeşler’ sloganlarını attı.
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nato, sırbistan, belgrad
Belgrad’da, Yugoslavya'nın bombalanmasının yıldönümünde ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği düzenlendi
23:33 24.03.2022 (güncellendi: 23:47 24.03.2022) Abone ol
Belgrad’da, Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasının 23. yıldönümünde ittifaka karşı eylem düzenlendi
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, 1999 bombardımanlarının yıldönümünde, yıkılan genelkurmay başkanlığı binası önünde, çok sayıda kişinin katılımıyla ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği gerçekleştirildi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, birkaç sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla akşam saatlerinde ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği düzenlendi. Şehrin merkezinde, 29 Nisan 1999 gecesi hava saldırısında yıkılan eski genelkurmay başkanlığı binası önünde çok sayıda kişi toplandı.
Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı binalarının karşısında bulunan eski genelkurmay başkanlığı binası hala onarılmadı.
Merkez caddeyi trafiğe kapatan göstericiler Kosova’yla ilgili şarkılar söyledi. Birçok vatandaş ellerinde Rusya bayraklarını taşıdı.
Göstericiler, ‘Sırplar ve Ruslar sonsuza kadar kardeşler’ sloganlarını attı.