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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/biden-nato-slovakya-romanya-bulgaristan-ve-macaristanda-4-yeni-muharebe-grubu-olusturacak-1055019606.html
Biden: NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek
Biden: NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek
ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceklerini belirterek, NATO'nun Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:44+0300
2022-03-24T17:05+0300
joe biden
ukrayna krizi
nato
ukrayna
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ABD Başkanı Joe Biden, NATO liderler toplantısının ardından açıklamada bulunarak, müttefiklerin özellikle Doğu Avrupa'da savunmayı güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi.Biden, yaptığı açıklamada, ittifakın Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'ya 4 yeni muharebe birimi konuşlandıracağını belirterek, haziran zirvesinden evvel müttefiklerin bölgeye ek kuvvet göndermek üzere plan oluşturacaklarını kaydetti.ABD Başkanı, "NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını önemli miktarda artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Brüksel’de düzenlen NATO zirvesinin ardından katılımcı ülkeler tarafından yapılan açıklamada da Biden'ın açıklamasındaki bilgi teyit edilerek, NATO liderlerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da 4 muharebe grubu konuşlandırarak ittifakın doğu kanadını güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-bidenin-ogluna-ait-vakif-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlarin-finansmaniyla-baglantili-1055017081.html
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Biden: NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek

16:44 24.03.2022 (güncellendi: 17:05 24.03.2022)
© REUTERS / Evelyn HocksteinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceklerini belirterek, NATO'nun Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da 4 yeni muharebe grubu kurulmasında mutabık kaldığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO liderler toplantısının ardından açıklamada bulunarak, müttefiklerin özellikle Doğu Avrupa'da savunmayı güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi.
Biden, yaptığı açıklamada, ittifakın Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'ya 4 yeni muharebe birimi konuşlandıracağını belirterek, haziran zirvesinden evvel müttefiklerin bölgeye ek kuvvet göndermek üzere plan oluşturacaklarını kaydetti.
ABD Başkanı, "NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını önemli miktarda artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Brüksel’de düzenlen NATO zirvesinin ardından katılımcı ülkeler tarafından yapılan açıklamada da Biden'ın açıklamasındaki bilgi teyit edilerek, NATO liderlerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da 4 muharebe grubu konuşlandırarak ittifakın doğu kanadını güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
46. ABD Başkanı yemin töreninde Joe-Jill Biden çifti oğulları Hunter'a sarılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
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