https://tr.sputniknews.com/20220324/biden-nato-slovakya-romanya-bulgaristan-ve-macaristanda-4-yeni-muharebe-grubu-olusturacak-1055019606.html

Biden: NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek

Biden: NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik yardımlarını artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceklerini belirterek, NATO'nun Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T16:44+0300

2022-03-24T16:44+0300

2022-03-24T17:05+0300

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nato

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ABD Başkanı Joe Biden, NATO liderler toplantısının ardından açıklamada bulunarak, müttefiklerin özellikle Doğu Avrupa'da savunmayı güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi.Biden, yaptığı açıklamada, ittifakın Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'ya 4 yeni muharebe birimi konuşlandıracağını belirterek, haziran zirvesinden evvel müttefiklerin bölgeye ek kuvvet göndermek üzere plan oluşturacaklarını kaydetti.ABD Başkanı, "NATO müttefikleri, güvenlik yardımlarını önemli miktarda artırarak Ukrayna'ya destek sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Brüksel’de düzenlen NATO zirvesinin ardından katılımcı ülkeler tarafından yapılan açıklamada da Biden'ın açıklamasındaki bilgi teyit edilerek, NATO liderlerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da 4 muharebe grubu konuşlandırarak ittifakın doğu kanadını güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-bidenin-ogluna-ait-vakif-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlarin-finansmaniyla-baglantili-1055017081.html

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