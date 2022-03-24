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Biden'dan Dr. Öz'e 'İstifa et ya da görevden alacağız' talimatı
Biden'dan Dr. Öz'e 'İstifa et ya da görevden alacağız' talimatı
ABD Başkanı Biden, gönderdiği resmi mektupla Dr. Mehmet Öz'den Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden istifa etmesini talep etti. Karara tepki... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:04+0300
2022-03-24T14:04+0300
dünya
mehmet öz
abd
joe biden
aday
senato
istifa
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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz'e gönderdiği resmi mektupla, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden istifa etmesini talp ederek aksi halde görevine son verileceğini belirtti.Biden, Dr. Öz'ün yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'den Georgia için senato adayı Herschel Walker'a da aynı talebi götürdü.Mektuplarda, dün yerel saatle 18.00'a dek istifa etmemeleri halinde Konsey'deki görevlerine son verileceği ifade edildi.'Çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor'Biden'ın adımına tepki gösteren Dr. Öz, yaptığı açıklamada, "(Eski) Başkan (Donald) Trump beni iki dönem için atamıştı. Belli ki Joe Biden, Kovid-19'la mücadelede kalıplaşmış korku salan çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor. Verdiğim hizmetle gurur duyuyorum ve istifa etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.Öz ve Walker, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne Trump döneminde atanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/abdde-senatorluge-aday-olan-dr-mehmet-oz-turk-vatandasligindan-cikacagini-duyurdu-1054794118.html
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mehmet öz, abd, joe biden, aday, senato, istifa

Biden'dan Dr. Öz'e 'İstifa et ya da görevden alacağız' talimatı

14:04 24.03.2022
© REUTERS / Lucy NicholsonMehmet Öz
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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ABD Başkanı Biden, gönderdiği resmi mektupla Dr. Mehmet Öz'den Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden istifa etmesini talep etti. Karara tepki gösteren Dr. Öz, "Belli ki Joe Biden, Kovid-19'la mücadelede kalıplaşmış korku salan çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz'e gönderdiği resmi mektupla, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden istifa etmesini talp ederek aksi halde görevine son verileceğini belirtti.
Biden, Dr. Öz'ün yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'den Georgia için senato adayı Herschel Walker'a da aynı talebi götürdü.
Mektuplarda, dün yerel saatle 18.00'a dek istifa etmemeleri halinde Konsey'deki görevlerine son verileceği ifade edildi.

'Çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor'

Biden'ın adımına tepki gösteren Dr. Öz, yaptığı açıklamada, "(Eski) Başkan (Donald) Trump beni iki dönem için atamıştı. Belli ki Joe Biden, Kovid-19'la mücadelede kalıplaşmış korku salan çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor. Verdiğim hizmetle gurur duyuyorum ve istifa etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Öz ve Walker, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne Trump döneminde atanmıştı.
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
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