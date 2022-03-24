https://tr.sputniknews.com/20220324/brukseldeki-nato-zirvesi-basladi-1055008232.html

Brüksel'deki NATO zirvesi başladı

Brüksel'deki NATO zirvesi başladı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T12:25+0300

2022-03-24T12:25+0300

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nato

ukrayna krizi

brüksel

rusya

recep tayyip erdoğan

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Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasındaki gelişmeler bulunuyor. NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor. Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız" diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220323/stoltenberg-ukraynanin-nato-uyeligi-gundemde-yok-1054985157.html

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nato, brüksel, rusya, recep tayyip erdoğan