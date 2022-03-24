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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/brukseldeki-nato-zirvesi-basladi-1055008232.html
Brüksel'deki NATO zirvesi başladı
Brüksel'deki NATO zirvesi başladı
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T12:25+0300
2022-03-24T12:35+0300
nato
ukrayna krizi
brüksel
rusya
recep tayyip erdoğan
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Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasındaki gelişmeler bulunuyor. NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor. Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız" diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220323/stoltenberg-ukraynanin-nato-uyeligi-gundemde-yok-1054985157.html
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nato, brüksel, rusya, recep tayyip erdoğan

Brüksel'deki NATO zirvesi başladı

12:25 24.03.2022 (güncellendi: 12:35 24.03.2022)
© REUTERS / WOLFGANG RATTAYNATO aile fotoğrafı
NATO aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.
Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.
NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.
Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız" diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını söylemişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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Stoltenberg: NATO zirvesinin gündeminde Ukrayna'nın üyeliği yok, çatışmanın parçası değiliz
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