https://tr.sputniknews.com/20220324/cin-disisleri-bakani-wang-afganistana-ilk-ziyaretini-gerceklestirdi-1055004386.html

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Afganistan'a ilk ziyaret

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Afganistan'a ilk ziyaret

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Pekin'in ülkeye nasıl yardım edebileceklerini görmek için Kabil'e... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T10:54+0300

2022-03-24T10:54+0300

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Üst düzey bir Taliban hükümet yetkilisi olan Ahmed Yasir, "Çin Dışişleri Bakanı, İslam Emirliği liderleriyle görüşmek üzere Kabil'e geldi" dedi.Vang, Kabil'e gelmeden önce İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) iki günlük toplantısına katılmıştı.Çin, Afganistan ile 76 kilometrelik engebeli bir sınırı paylaşıyor. Ancak Pekin, uzun süredir bu ülkenin Sincan'dan gelen Müslüman Uygur ayrılıkçıları için bir toplanma noktası olabileceğinden endişeli. 15 Ağustos'ta Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesinden önce bile Pekin, ABD liderliğindeki Batılı güçler geri çekilirken örgütle bağlarını sürdürmeye çalıştı.

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çin, wang yi, afganistan, ziyaret, taliban, çin halk cumhuriyeti