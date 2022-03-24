https://tr.sputniknews.com/20220324/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-bir-araya-geldi-1055005591.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T11:34+0300

2022-03-24T11:34+0300

2022-03-24T12:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye'yi temsil etmek üzere Brüksel'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonuçlarının ele alınacağı, Çin'in bu krizdeki rolünün tartışılacağı ve NATO'nun savunmasını güçlendirmek için atacağı adımlar konusunda yeni kararlar alınacağı açıklanmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

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recep tayyip erdoğan