https://tr.sputniknews.com/20220324/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-johnson-ile-bir-araya-geldi-1055023940.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:10+0300
2022-03-24T19:10+0300
2022-03-24T19:30+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ingiltere
nato
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan,, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, ingiltere, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
19:10 24.03.2022 (güncellendi: 19:30 24.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.