https://tr.sputniknews.com/20220324/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-belcikada-1055000728.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T07:14+0300

2022-03-24T07:14+0300

2022-03-24T07:14+0300

politika

rusya

ukrayna

nato

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD Belçika Başkanı Enis Çimen ile AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve diğer yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e geldi.Rusya-Ukrayna krizinin ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Erdoğan’ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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rusya, ukrayna, nato, recep tayyip erdoğan