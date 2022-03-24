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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz
https://tr.sputniknews.com/20220324/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1055024924.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz
NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:47+0300
2022-03-24T20:06+0300
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:-"Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.-Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor. İki ülke de komşumuzdur. Son 11 yıldır Suriye'deki savaşın yükünü adeta tek başına taşıyan bir ülke olarak sükun için çalışıyoruz.-Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.-Montrö’nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz.-Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz.-Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir.-Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz.-Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır.
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recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz

19:47 24.03.2022 (güncellendi: 20:06 24.03.2022)
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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:
-"Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.
-Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor. İki ülke de komşumuzdur. Son 11 yıldır Suriye'deki savaşın yükünü adeta tek başına taşıyan bir ülke olarak sükun için çalışıyoruz.
-Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.
-Montrö’nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz.
-Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz.
-Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir.
-Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz.
-Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır.
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