https://tr.sputniknews.com/20220324/destici-kararsiz-secmeni-cumhur-ittifakina-tekrar-kazandirmamiz-lazim-1055027273.html

Destici: Kararsız seçmeni Cumhur İttifakı’na tekrar kazandırmamız lazım

Destici: Kararsız seçmeni Cumhur İttifakı’na tekrar kazandırmamız lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapılan çalışmalarda oylarda bir kararsız seçmenin olduğu görülüyor, AK Parti ya... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T21:20+0300

2022-03-24T21:20+0300

2022-03-24T21:24+0300

türkiye

mustafa destici

büyük birlik partisi

büyük birlik partisi (bbp)

muhsin yazıcıoğlu

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Adem Metan Youtube Kanalında ‘’ Peki Sonra ‘’ Programına konuk oldu.'2023 seçimlerinde cumhur ittifakının içinde kendi listemizle yer almak istiyoruz'2023 seçimleri, Cumhur İttifakı'yla ilişkiler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları dahil birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, “Biz Cumhur İttifakının bir parçasıyız. Geçmiş seçimlerden farklı olarak önümüzdeki seçimlerde kendi partimiz, amblemimiz ve adaylarımızla yine Cumhur İttifakının içinde kendi listemizle yer almak istiyoruz. Böyle bir kararlılığımız var. 2021 yılıyla birlikte teşkilatlarla beraber büyük bir gayret gösterildi üye sayımız yüzde üç yüz arttırıldı, teşkilatlarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Seçimlerin tekrar Cumhur İttifakı tarafından hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis ayağının kazanılması buna da Büyük Birlik Partisi olarak azami katkı vereceğiz, çalışacağız. Her anlamda büyük bir fedakarlıkla çalışacağız” dedi.'Kararsız seçmeni cumhur ittifakına tekrar kazandırmamız lazım'Kararsız seçmenin tekrar Cumhur İttifakı’na kazandırılması gerektiğini söyleyen Destici, şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu ülkeye barışı getirecekmiş savaş mı var ki barışı getireceksin?'CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır’da yaptığı “Bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim. Bu ülkeye huzuru mutlaka getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği mutlaka getireceğim" açıklamasına ilişkin konuşan Destici, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır gezisinde kapalı kapılar ardında birtakım konuşmalar olmuş. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin terör mücadelesindeki bir takım uygulamaları Amerikalının Kızılderililere yaptığı uygulamalarla özdeşleştirmiş ki eğer öyle bir şey varsa çok vahim bir durum. Bu kamuoyuna yansıdı ben de bir önceki basın toplantılarında dile getirdim henüz buna yönelik cevap almış değiliz. Her konuda şeffaflıktan bahsedenlerin bu konuda da şeffaf olması lazım. Kılıçdaroğlu ülkeye barışı getirecekmiş savaş mı var ki barışı getireceksin? Burada terörle mücadele var PKK terör örgütüyle mücadele var" yorumunda bulundu.'Muhalefet avrupa ile arasını avrupa’nın tezlerini kabul ederek mi düzeltecek?'"Cumhur İttifakına diyorlar ki ABD ile aranız kötü Avrupa Birliği ile aranız kötü düzeltin. Peki aranın düzelmesi için ABD’nin ya da AB’nin talepleri ne?" diye soran Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:Rusya'nın Donbass operasyonuna ve Türkiye'nin bu konudaki politikasına ilişkin de konuşan Destici "Türkiye savaşın başladığı ilk günden beri dengeli bir politika izledi. Savaşın tarafı olmadı ama açıkça Rusya’nın saldırısını kınadı, işgal girişimini kınadı. Ukrayna’dan mülteci aldı. Bu arada iki tarafla da diyaloğunu sürdürerek barış için de ateşkes için de müthiş bir diplomasi trafiği yönetti ve yürüttü" dedi.'Genel Başkanımızın helikopterinin düştüğü gün tarif edilemez duygular yaşadım'Destici, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair şunları söyledi:

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mustafa destici, büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), muhsin yazıcıoğlu