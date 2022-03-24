Destici: Kararsız seçmeni Cumhur İttifakı’na tekrar kazandırmamız lazım
21:20 24.03.2022 (güncellendi: 21:24 24.03.2022)
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapılan çalışmalarda oylarda bir kararsız seçmenin olduğu görülüyor, AK Parti ya da Cumhur İttifakı'ndan çıkıp karşı tarafa geçmemiş ama kararsız bir kesim var bu kararsız kesimin tekrar Cumhur İttifakı'na kazanılması lazım" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Adem Metan Youtube Kanalında ‘’ Peki Sonra ‘’ Programına konuk oldu.
'2023 seçimlerinde cumhur ittifakının içinde kendi listemizle yer almak istiyoruz'
2023 seçimleri, Cumhur İttifakı'yla ilişkiler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları dahil birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, “Biz Cumhur İttifakının bir parçasıyız. Geçmiş seçimlerden farklı olarak önümüzdeki seçimlerde kendi partimiz, amblemimiz ve adaylarımızla yine Cumhur İttifakının içinde kendi listemizle yer almak istiyoruz. Böyle bir kararlılığımız var. 2021 yılıyla birlikte teşkilatlarla beraber büyük bir gayret gösterildi üye sayımız yüzde üç yüz arttırıldı, teşkilatlarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Seçimlerin tekrar Cumhur İttifakı tarafından hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis ayağının kazanılması buna da Büyük Birlik Partisi olarak azami katkı vereceğiz, çalışacağız. Her anlamda büyük bir fedakarlıkla çalışacağız” dedi.
'Kararsız seçmeni cumhur ittifakına tekrar kazandırmamız lazım'
Kararsız seçmenin tekrar Cumhur İttifakı’na kazandırılması gerektiğini söyleyen Destici, şu ifadeleri kullandı:
"Yapılan çalışmalarda oylarda bir kararsız seçmenin olduğu görülüyor, AK Parti ya da Cumhur İttifakı'ndan çıkıp karşı tarafa geçmemiş ama kararsız bir kesim var bu kararsız kesimin tekrar Cumhur İttifakı'na kazanılması lazım. AK Parti istiyor ki kendi partisine dönsün, MHP ister ki kendi partisine dönsün biz de istiyoruz ki bunlar Büyük Birlik Partisi'yle olsun ama önemli olan Cumhur İttifakına dönmeleri. 2023 seçimlerinde de Cumhur İttifakının hem Cumhurbaşkanlığı hem Milletvekili seçimlerini kazanacağına inanıyorum. Milletimiz muhafazakardır, risk almayı çok sevmez, manevi değerlerine bağlıdır."
'Kılıçdaroğlu ülkeye barışı getirecekmiş savaş mı var ki barışı getireceksin?'
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır’da yaptığı “Bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim. Bu ülkeye huzuru mutlaka getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği mutlaka getireceğim" açıklamasına ilişkin konuşan Destici, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır gezisinde kapalı kapılar ardında birtakım konuşmalar olmuş. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin terör mücadelesindeki bir takım uygulamaları Amerikalının Kızılderililere yaptığı uygulamalarla özdeşleştirmiş ki eğer öyle bir şey varsa çok vahim bir durum. Bu kamuoyuna yansıdı ben de bir önceki basın toplantılarında dile getirdim henüz buna yönelik cevap almış değiliz. Her konuda şeffaflıktan bahsedenlerin bu konuda da şeffaf olması lazım. Kılıçdaroğlu ülkeye barışı getirecekmiş savaş mı var ki barışı getireceksin? Burada terörle mücadele var PKK terör örgütüyle mücadele var" yorumunda bulundu.
'Muhalefet avrupa ile arasını avrupa’nın tezlerini kabul ederek mi düzeltecek?'
"Cumhur İttifakına diyorlar ki ABD ile aranız kötü Avrupa Birliği ile aranız kötü düzeltin. Peki aranın düzelmesi için ABD’nin ya da AB’nin talepleri ne?" diye soran Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"ABD diyor ki Suriye’deki kuzeyindeki harekatlarını durduracaksın diyor, PYD’ye benim verdiğim destekleri görmezden geleceksin ve burada PYD’nin bir bölgesi olacak diyor, AB ne diyor? Ege’de Yunanistan tezlerini savunuyor, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum kesimini ve kendi diğer AB ülkelerinin tezlerini savunuyor, Kıbrıs’ta da Güney Kıbrıs Rum kesiminin tezlerini savunuyor. Onların tezlerini değil de Türk tezlerini savunduğun zaman Avrupa ile aran düzelmez. O zaman Avrupa ile arayı nasıl düzeltecekler bu tezleri kabul ederek mi? Başka düşünceleri ve projeleri var ise bunu da toplumla paylaşsınlar."
Rusya'nın Donbass operasyonuna ve Türkiye'nin bu konudaki politikasına ilişkin de konuşan Destici "Türkiye savaşın başladığı ilk günden beri dengeli bir politika izledi. Savaşın tarafı olmadı ama açıkça Rusya’nın saldırısını kınadı, işgal girişimini kınadı. Ukrayna’dan mülteci aldı. Bu arada iki tarafla da diyaloğunu sürdürerek barış için de ateşkes için de müthiş bir diplomasi trafiği yönetti ve yürüttü" dedi.
'Genel Başkanımızın helikopterinin düştüğü gün tarif edilemez duygular yaşadım'
Destici, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair şunları söyledi:
Beni o gün partiden bir arkadaşımız aradı Genel Başkanımızın helikopteri düştüğü söyleniyor haberin var mı diye, bunun üzerine ben süratle genel merkeze döndüm ve TV’lerden olayı takip etmeye başladık, ulaşabildiğimiz arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık helikopterdeki arkadaşlara ulaşmaya çalıştık neticede tabi yüreğimiz yandı ilk duyduğumda yüreğim yandı. Çok üzüldüm, tarif edilemez duygular yaşadım o gün."
🎙️@Mustafa_Destici Peki Sonra'da— Adem Metan (@AdemMetan) March 24, 2022
▪️2023'den beklentisi
🗨️Oy dağılımında bir kararsız kesimin oluştuğu görünüyor. Bizim bu kararsız kesimi tekrar kazanıp Cumhur İttifakı'na dönmesini sağlamamız lazım.
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