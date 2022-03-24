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Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T09:40+0300
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türkiye
diyarbakır
patlama
sanayi
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220220/mersinde-define-aramak-icin-yapilan-kazida-patlama-1-olu-1054038853.html
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diyarbakır, patlama, sanayi

Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi

09:40 24.03.2022 (güncellendi: 09:55 24.03.2022)
© İHADiyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© İHA
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Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mersin'de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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Mersin'de define aramak için yapılan kazıda patlama: 1 ölü
20 Şubat, 00:52
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