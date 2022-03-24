https://tr.sputniknews.com/20220324/diyarbakirda-sanayi-sitesinde-patlama-meydana-geldi-1055002555.html
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T09:40+0300
2022-03-24T09:40+0300
2022-03-24T09:55+0300
türkiye
diyarbakır
patlama
sanayi
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220220/mersinde-define-aramak-icin-yapilan-kazida-patlama-1-olu-1054038853.html
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diyarbakır, patlama, sanayi
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi
09:40 24.03.2022 (güncellendi: 09:55 24.03.2022) Abone ol
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.