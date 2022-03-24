https://tr.sputniknews.com/20220324/diyarbakirda-sanayi-sitesinde-patlama-meydana-geldi-1055002555.html

Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi

Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama meydana geldi

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T09:40+0300

2022-03-24T09:40+0300

2022-03-24T09:55+0300

türkiye

diyarbakır

patlama

sanayi

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220220/mersinde-define-aramak-icin-yapilan-kazida-patlama-1-olu-1054038853.html

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diyarbakır, patlama, sanayi