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https://tr.sputniknews.com/20220324/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055001971.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.80 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.26 liradan başladı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T09:23+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar, 24 Mart 2022 sabahında14.80 lira bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.80 lira, satış fiyatı 14.8282 liradan işlem görüyor.Euro/TL'de ise alış fiyatı 16.2652 lira, satış fiyatı 16.2807 lira seviyesinde yer alıyor.Rus Rublesi, 0.1504 lira alış fiyatı, 0.1511 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?1900 doların üzerindeki hareketini sürdüren ons altın fiyatı, 24 Mart sabahında 1940 liradan işlem görüyor.Spot piyasada, gram altın alış fiyatı 923 lira, satış fiyatı 924 lira, çeyrek altın alış fiyatı 1478 lira, satış fiyatı 1515 lira, Cumhuriyet altını alış fiyatı 5914 lira, satış fiyatı 6044 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054969747.html
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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 24.03.2022
© AAAltın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Dolar güne 14.80 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.26 liradan başladı.
Dolar, 24 Mart 2022 sabahında14.80 lira bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.80 lira, satış fiyatı 14.8282 liradan işlem görüyor.
Euro/TL'de ise alış fiyatı 16.2652 lira, satış fiyatı 16.2807 lira seviyesinde yer alıyor.
Rus Rublesi, 0.1504 lira alış fiyatı, 0.1511 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

1900 doların üzerindeki hareketini sürdüren ons altın fiyatı, 24 Mart sabahında 1940 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada, gram altın alış fiyatı 923 lira, satış fiyatı 924 lira, çeyrek altın alış fiyatı 1478 lira, satış fiyatı 1515 lira, Cumhuriyet altını alış fiyatı 5914 lira, satış fiyatı 6044 lira seviyesinde yer alıyor.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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