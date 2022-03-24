https://tr.sputniknews.com/20220324/dso-kovid-19-tedbirlerini-hafifleten-afrika-ulkelerini-uyardi-salgin-bitmedi-1055024739.html
DSÖ, Kovid-19 tedbirlerini hafifleten Afrika ülkelerini uyardı: Salgın bitmedi
DSÖ, Kovid-19 tedbirlerini hafifleten Afrika ülkelerini uyardı: Salgın bitmedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkelerinin azalan Kovid-19 vakaları sonrası takip ve karantina tedbirlerini kaldırmasının doğuracağı risklere ilişkin... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:38+0300
2022-03-24T19:38+0300
2022-03-24T19:39+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika
omicron
koronavirüs
kovid-19
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, kıtadaki 22 ülkenin artık temaslıları takip etmediği, birçok ülkenin ise zorunlu karantina uygulamasını bıraktığı kaydedildi.Salgının yol açtığı ekonomik zorunlulukların ülkeleri açılmaya ittiğine dikkat çekilen açıklamada, kıtadaki yüzde 15.6'lık düşük aşılama oranının dünyanın çok gerisinde olduğu hatırlatıldı.Açıklamada, Afrika ülkelerine risklerin değerlendirilmesi ve dikkatli olunması çağrısı yapılarak, salgının henüz bitmediği uyarısı yapıldı.DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti "Salgın henüz bitmedi. Önleyici tedbirler, sağlık otoritelerinin beklenen faydalara karşın alınan riskleri tartmasıyla dikkatlice hafifletilmeli" ifadesini kullandı.Yaklaşık 11.6 milyon vaka görülen kıtada virüs kaynaklı 252 bin ölüm kaydedildi.
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dünya sağlık örgütü (dsö), afrika, omicron, koronavirüs, kovid-19
DSÖ, Kovid-19 tedbirlerini hafifleten Afrika ülkelerini uyardı: Salgın bitmedi
19:38 24.03.2022 (güncellendi: 19:39 24.03.2022) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkelerinin azalan Kovid-19 vakaları sonrası takip ve karantina tedbirlerini kaldırmasının doğuracağı risklere ilişkin uyarıda bulundu.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, kıtadaki 22 ülkenin artık temaslıları takip etmediği, birçok ülkenin ise zorunlu karantina uygulamasını bıraktığı kaydedildi.
Salgının yol açtığı ekonomik zorunlulukların ülkeleri açılmaya ittiğine dikkat çekilen açıklamada, kıtadaki yüzde 15.6'lık düşük aşılama oranının dünyanın çok gerisinde olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Afrika ülkelerine risklerin değerlendirilmesi ve dikkatli olunması çağrısı yapılarak, salgının henüz bitmediği uyarısı yapıldı.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti "Salgın henüz bitmedi. Önleyici tedbirler, sağlık otoritelerinin beklenen faydalara karşın alınan riskleri tartmasıyla dikkatlice hafifletilmeli" ifadesini kullandı.
Yaklaşık 11.6 milyon vaka görülen kıtada virüs kaynaklı 252 bin ölüm kaydedildi.