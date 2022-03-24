Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220324/emine-erdogandan-belcika-kraliyet-kutuphanesine-hediye-1055025306.html
Emine Erdoğan'dan Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne hediye
Emine Erdoğan'dan Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kütüphaneye, Osmanlı Devleti'nin... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T20:14+0300
2022-03-24T20:13+0300
türkiye
nato
belçika
brüksel
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055025199_0:141:2000:1266_1920x0_80_0_0_6c9068d9ee89f2dd5c93e0c11fb4eb91.jpg
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.Emine Erdoğan'ı, kütüphaneye gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün eşi Şule Öztürk, Kraliyet Kütüphanesi Operasyonel Direktörü Sophie Vandepontseele ile kütüphane içindeki Burgonya Dükleri Koleksiyonu'nun yer aldığı bölümün küratörü Ann Kelders karşıladı.Kelders, kütüphane gezisi sırasında Erdoğan'a, dönemin en iyi el yazması eserlerinin yer aldığı Burgonya Dükleri Sergisi'ne ilişkin bilgi verdi.Emine Erdoğan, daha sonra Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı "Nadir Eserler" bölümünü gezerek yetkililerden bilgi aldı.2. Mahmud'un Belçika'nın tanınması emriEmine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne, aslı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen, Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.Osmanlı padişahı 2. Mahmud'un el yazısı ile kaleme aldığı emrin yer aldığı belge için Emine Erdoğan'a teşekkür eden kütüphane yetkilileri, belgeyi kütüphanenin en güzide yerinde sergileyeceklerini söyledi.Sultan 2. Mahmud'un Osmanlı vezirine hitaben kaleme aldığı emirde şu ifadeler yer alıyor:Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne ayrıca Emine Erdoğan tarafından Türk Mutfağı kitabı hediye edildi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından bazıları el yazması 70 kitap bağışlandı.Emine Erdoğan, kütüphanedeki Türkçe el yazma eserlerin sayısının artırılması ve Türk vatandaşların da yararlanabilmesi için Türkçe sesli rehber uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.
türkiye
belçika
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055025199_62:0:1939:1408_1920x0_80_0_0_99bc708ca73a2142645bd560373dd489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, belçika, brüksel, recep tayyip erdoğan

Emine Erdoğan'dan Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne hediye

20:14 24.03.2022
© AANATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti.
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kütüphaneye, Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan'ı, kütüphaneye gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün eşi Şule Öztürk, Kraliyet Kütüphanesi Operasyonel Direktörü Sophie Vandepontseele ile kütüphane içindeki Burgonya Dükleri Koleksiyonu'nun yer aldığı bölümün küratörü Ann Kelders karşıladı.
Kelders, kütüphane gezisi sırasında Erdoğan'a, dönemin en iyi el yazması eserlerinin yer aldığı Burgonya Dükleri Sergisi'ne ilişkin bilgi verdi.
Emine Erdoğan, daha sonra Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı "Nadir Eserler" bölümünü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

2. Mahmud'un Belçika'nın tanınması emri

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne, aslı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen, Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.
Osmanlı padişahı 2. Mahmud'un el yazısı ile kaleme aldığı emrin yer aldığı belge için Emine Erdoğan'a teşekkür eden kütüphane yetkilileri, belgeyi kütüphanenin en güzide yerinde sergileyeceklerini söyledi.
Sultan 2. Mahmud'un Osmanlı vezirine hitaben kaleme aldığı emirde şu ifadeler yer alıyor:
"Vezirim. Gönderdiğin yazı ve tercüme görülmüş ve konusu malumum olmuştur. Bu meselede bir şeyi tasdik etmek başka, antlaşma yapmak başkadır. Özellikle Belçika hükümetinin tasdik konusu beşinci derecede olduğundan görüşülüp onaylandığı gibi tasdik edildiğine dair bir adet resmi yazı örneği bana gönderilip arz edildikten sonra Belçika elçisine gönderilsin."
Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne ayrıca Emine Erdoğan tarafından Türk Mutfağı kitabı hediye edildi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından bazıları el yazması 70 kitap bağışlandı.
Emine Erdoğan, kütüphanedeki Türkçe el yazma eserlerin sayısının artırılması ve Türk vatandaşların da yararlanabilmesi için Türkçe sesli rehber uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne Osmanlı'nın Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne Osmanlı'nın Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne Osmanlı'nın Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti.
© AA
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала