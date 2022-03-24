https://tr.sputniknews.com/20220324/epdk-dogal-gaz-guvence-bedeli-en-az-6-taksite-bolunebilecek-1055014207.html

EPDK: Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek

EPDK: Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:46+0300

2022-03-24T14:46+0300

2022-03-24T14:49+0300

ekonomi

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

fatura

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), bugün kabul ettiği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek.Yönetmelik, tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat işlemlerine yönelik iyileştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor.Buna göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek.Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.65 yaş üzeri tüketicilerin, en az 3 dönem faturalarını ödenmemesi halinde gaz arzı durdurabilecek65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek.Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi dört ay olacak şekilde yapılacak.Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak.Dağıtım şirketleri, internet sitelerinde müşterilerin tahmini fatura hesaplaması ve asgari son 3 yıla ilişkin tüketim sorgulaması yapabilecekleri bir sistem kuracak. Bu sistemin tüketicilerin mobil, sabit ve elektronik iletişim bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkan verecek şekilde tasarlanması sağlanacak.Tüketicilerin erişebilmeleri için faturalandırmaya esas olarak kullanılan verilerin son 5 yılı kapsayacak şekilde internet sitelerinde yayınlanma zorunluluğu getirilecek.Tüketicilerin doğalgaz faturalarına itiraz etmeleri durumunda, itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturalarının dikkate alınarak düzeltme yapılabilmesinin önü açılacak.Faturanın son ödeme tarihine kadar olan faturaya itiraz hakkı süresi müşteriler lehine olacak şekilde uzatıldı ve tebliğ tarihinden itibaren 1 yıllık sürede olarak yeniden düzenlendi. Böylece tüketiciler bu süre zarfında faturaya itiraz hakkını kullanabilecek.Dağıtım şirketinin kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde hesaplamalara konu edebileceği süre, geriye dönük olarak 1 yıldan fazla olamayacak.Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında adrese bildirim bırakılmasının yanı sıra müşterinin sistemde kayıtlı telefonuna kısa mesajla bilgi verilmesi zorunlu tutulacak.Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yaptıkları başvurular göz önünde bulundurularak internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" bölümü oluşturacak ve tüketim faturalarının, güvence bedelinin ve abone bağlantı bedelinin hesaplanabileceği modüller oluşturacak.Ayrıca, dağıtım şirketi tarafından müşterilerin ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının hesaplanan karşılığının sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamayacak. Ancak, söz konusu faturanın 3 ay süreyle ödenmemesi halinde miktara bakılmaksızın doğalgaz kesilerek hizmet durdurulabilecek.Bağlantı başvurusunda bulunan kişinin abone bağlantı bedelinin iadesini talep etmesi halinde, doğalgaz servis hattının yapımına başlanmamış olması kaydıyla bağlantı bedeli dağıtım şirketi tarafından 5 iş günü içerisinde iade edilecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), fatura