https://tr.sputniknews.com/20220324/erdogan-nato-hukumet-baskanlari-zirvesi-kapsaminda-estonya-basbakani-kallas-ile-gorustu-1055020610.html
Erdoğan, NATO Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü
Erdoğan, NATO Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T17:07+0300
2022-03-24T17:07+0300
2022-03-24T17:07+0300
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan, NATO Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi.