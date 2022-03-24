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Erdoğan, NATO Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü
Erdoğan, NATO Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan, NATO Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

17:07 24.03.2022
© REUTERS / POOLRecep Tayyip Erdoğan- NATO zirvesi
Recep Tayyip Erdoğan- NATO zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / POOL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi.
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