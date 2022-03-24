Erdoğan, NATO Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi.