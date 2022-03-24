https://tr.sputniknews.com/20220324/esinin-bogazini-falcata-ile-kesen-ese-iyi-hal-indirimi-1055003815.html

Karısının boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi

Karısının boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi

Manisa'da kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbetle... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T10:28+0300

2022-03-24T10:28+0300

2022-03-24T10:32+0300

türkiye

kadına yönelik taciz

kadına yönelik şiddet

kadın

manisa

iyi hal indirimi

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Manisa'da yaşayan ve 3 çocuk annesi olan Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Cinsel saldırı' suçundan beraatSoruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Son 3 duruşmasına gizlilik kararı verilen davanın, geçen 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Ardından da duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/bosandigi-esini-olduren-gokce-mahkemede-savunulacak-yani-yok-dedi-iyi-hal-indirimi-aldi-1054775256.html

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kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, kadın, manisa, iyi hal indirimi