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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Özcan Köksoy vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Özcan Köksoy vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Özcan Köksoy, 82 yaşında hayatını kaybetti. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T00:32+0300
2022-03-24T00:32+0300
spor
fenerbahçe
futbol
futbolcu
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "9 sezon boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Özcan Köksoy'u kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 1960-1969 yılları arasında sarı-lacivert formayı giyen Özcan Köksoy, 4 kez lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerinde takımımızda yer almıştı." denildi.Özcan Köksoy'un cenazesinin yarın İstanbul Aksaray Valide Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtilerek, "Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun önemli ismi Özcan Köksoy'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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fenerbahçe, futbol, futbolcu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Özcan Köksoy vefat etti

00:32 24.03.2022
© AAÖzcan Köksoy
Özcan Köksoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Özcan Köksoy, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "9 sezon boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Özcan Köksoy'u kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 1960-1969 yılları arasında sarı-lacivert formayı giyen Özcan Köksoy, 4 kez lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerinde takımımızda yer almıştı." denildi.
Özcan Köksoy'un cenazesinin yarın İstanbul Aksaray Valide Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtilerek, "Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun önemli ismi Özcan Köksoy'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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