https://tr.sputniknews.com/20220324/gecen-yil-e-devlet-kapisi-3-milyar-kez-ziyaret-edildi-1055024955.html

Geçen yıl e-Devlet kapısı 3 milyar kez ziyaret edildi

Geçen yıl e-Devlet kapısı 3 milyar kez ziyaret edildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geçen yıl e-Devlet'in 3 milyar kez ziyaret edildiğini söyledi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T19:52+0300

2022-03-24T19:52+0300

2022-03-24T20:02+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048807911_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e1bb6a27a9f6ad646325ab3e4b9801ff.jpg

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Ve Kültür Merkezi'nde “Dijital Türkiye Yapay Zeka ve Siber Güvenlik” temalı söyleşide gençlerle bir araya geldi.Dünyada yaşlı nüfus sorununun bulunduğunu belirten Koç, "Türkiye'nin nüfusunun yüzde 15.4'ü 15 ila 25 yaş arasında. Bu oranla baktığımızda Avrupa'da bulunan 27 ülkeden daha genç nüfusa sahibiz. Dünyada yaşlanma problemi var ve biz çok genç nüfusa sahibiz. Gelecek dijital teknoloji ve bunları üretecek kişilerle oluşacak. Bu bağlamda hem dijital güce hem de genç nüfusa sahip ülkeyiz" dedi.Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital seferberlik ilan ettiğine dikkati çekerek, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak daha kapsayıcı bir dijital toplum inşası ile Türkiye'nin her yerinde bu teknolojileri anlatacaklarını dile getirdi.Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin olmazsa olmazının yapay zeka olduğunu vurgulayan Koç, "Gelecek kısaca söylemek gerekirse dijital teknolojilerde ve bu teknolojilerin getireceği dönüşümde. Dijital dönüşüm artık bir tercih meselesi değil ülkemiz adına bir zorunluluk. Artık o kadar hızlı gidiyoruz ki 30 yılda bir yeni bir sanayi devrimi oluyor. Bu yeni teknolojilerle yeni sanayi devriminin ismi 'Yapay zeka çağı' olacak. İşte biz Türkiye olarak yapay zeka çağında söz sahibi olmak istiyoruz. 2030 yılında tek başına yapay zekanın dünya ekonomisine 16 trilyon dolarlık bir ek büyüme katacağı söyleniyor. Bu rakamı karşılaştırdığımızda, Çin ve Hindistan'ın üretiminden daha fazla bir üretim anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.'Şu anda 58.8 milyon kullanıcımız var, geçen sene bir rekora imza attık'Koç, 2008 yılında açıldığında 20 hizmeti bulunan e- Devlet'in şimdi dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:'Siber güvenliğimiz milli güvenliğimiz kadar önemli'Koç, yapay zekanın 2035 yılına kadar dünya ekonomisini iki kat, verimliliği ise yüzde kırk artıracağına işaret ederek, "Siber güvenlik milli güvenliğimiz kadar önemli. Siber güvenlik olmazsa olmazımız. Çevrim içi ve çevrim dışı olan hayatımıza bir sınır koymamız, sağlıklı bir denge oluşturmamız gerekiyor. We Are Social UK 2021 raporuna göre, Türkiye'de günde ortalama 7 saat 57 dakika internette geçiriyoruz. Nerdeyse 8 saate yakın. Yani normal aktif vaktimizin yarısını internette geçiriyoruz. Bakın 'kullanmayın' demiyorum ama çevrim içi ve dışı bir denge olması lazım" şeklinde konuştu.Konferansa 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan